Els camioners convoquen una vaga abans de Nadal per «l'abandonament» del govern espanyol

El departament de(CNTC), entitat que reuneix amb el govern espanyol a tots els agents del sector del transport, ha declarat dues jornades de tancament patronalper "l'estat d'abandonament per part del govern espanyol". Els tancaments tindran una durada de 24 hores i es produiran elEl departament de Mercaderies del CNTC ha subratllat que s'ha "del sector", així com els canals "raonables" de negociació. Les empreses també acusen els seus clients d'una "" per aquesta conjuntura econòmica, així com d'aprofitar-se de la "posició de domini" atorgada per l'actual regulació. "Només unper part del govern espanyol i clients podria evitar aquest conflicte", ha alertat el departament de Mercaderies del CNTC.L'organisme ha criticat la prohibició que els conductors facin, la no implementació de l'i l'aplicació obligatòria de la clàusula de revisió del. També troba a faltar la construcció d'"segures" per als professionals del transport de mercaderies.

