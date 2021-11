La nova sèrie de «Joc de Trons» es roda a Lloret de Mar

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La sèrieés un fenomen mundial. Milions de fans a tot el món van seguir amb entusiasme el desenllaç de la sèrieque va marcar un abans i un després a la televisió contemporània -i a les plataformes d'streaming-. Les vuit temporades encara avui dia són dels productes més vistos del servei d'HBO -ara HBO Max- i des de la companyia van decidir ampliar l'univers amb noves ficcions.Una d'elles és la preqüela, que explicarà la història de la dinastia dels Targaryen dos segles abans de la trama original. Ja s'han pogut veure imatges i un tràiler de la ficció que arribarà el 2022.... La data de la seva estrena, però, encara no s'ha revelat.és un dels escenaris on s'està realitzant el rodatge de la nova sèrie de Game of Thrones. Tal com ha explicat el departament de Turisme del municipi de la, des delromandran tancats per a poder realitzar sense problemes el rodatge. No se sap encara quines escenes s'estan gravant des d'aquesta localització catalana.De la sèrie, però, ja se sap quins seran els seus personatges principals. P(que la majoria reconeixen per ser Felip d'Edimburg a la sèrie The Crown),són els principals intèrprets de la ficció.

