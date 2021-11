Increment de despesa de 5.618 milions: el pressupost de Giró, en 10 claus

1. Increment de 5.618 milions

2. Reducció dels recursos pel finançament

3. Impostos verds entren en joc

4. Quasi 1.500 milions més a Salut

5. Els compromisos socials

6. Ocupació, universitats i medi ambient

7. L'1,3% per a cultura

8. Quasi 30.000 treballadors més

9. Prop de 4.000 milions en inversió

10. El preu del gas es multiplica gairebé per sis

El primercom a conseller d'Economia i Hisenda ha vist la llum aquest dimarts, amb l'esperança de ser aprovat abans de finals d'any. Després de validar-los al consell executiu, els ha portat al Parlament, on els ha presentat davant de la societat civil i la premsa. Segons detalla la presentació dels comptes, és "el pressupost", ja que els ingressos delspermeten salvar la reducció de les transferències fruit del model de finançament.Giró i la resta del Govern esperen que aquestes quantitats, a banda del fet que tres de cada quatre euros inclosos es destinen a despesa social i diversos compromisos que s'hi adopten, permetin seduir laperquè li doni llum verda, per bé que per ara l'acord sembla complicat . En tot cas, la referència amb què es compara són els comptes del 2020, els quals no preveien elsi, per tant, l'augment de recursos serà més matisat si es compara amb l'execució definitiva. Inclou, però, novetats com l'inici del finançament del, augments notables en, o partides per a l'i per al pla per a la. En presentem les principals claus.La despesa total prevista augmenta en 5.618 milions, assolint unad'euros -excloent les partides de retorn del deute-. D'aquests, 2.142 milions són fons Next Generation, mentre que la despesa no finalista creix en realitat 2.503 milions respecte els comptes del 2020. D'aquesta suma total, el 74,6% es dirigeix per a, segons els comptes del Departament d'Economia, qui també eleva el pressupost total a 42.169 milions si es tenen en compte totes les entitats del sector públic.L'arribada dels fons europeus permet que no sigui tan dura la caiguda pròpia del model de finançament de l'Estat. Com que les bestretes ingressades el 2020 van ser superiors a les que realment pertocarien per l'impacte de la Covid, ara la Generalitat ha dei, per tant, el conjunt dels recursos del model de finançament cauen en 978 milions. Tot i això, sí que rep 186 milions més pels compromisos adquirits per alsi en el compliment de la, així com uns 500 milions de la correcció de la fórmula de càlcul de l'IVA, la qual havia generat deutes del govern central amb les administracions autonòmiques.El pressupost no inclou pràcticament canvis en el, ja que no toca els impostos. Tot i això, la recaptació prevista en els tributs propis i cedits es preveu que creixi un 14,4%, dels 4.096 milions als 4.684 milions, beneficiant-se dels canvis aprovats i encara no aplicats en els anteriors comptes. En concret, l'impost alsja està vigent i la recaptació pujarà a 160 milions l'any vinent, mentre que l'impost a lessumarà 155 milions més.També creix(per l'augment de defuncions i per canvis normatius anteriors), així com els impostos de(per la millora econòmica), però cau laper la reducció del turisme, que no es preveu que es recuperi encara del tot. Pel que fa a la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes , el Govern estudiarà més endavant com mantenir la mesura per altres vies.El departament que més augmentarà la despesa prevista és el que ja la tenia més gran, el de Salut, que augmentarà de 9.715 milions pressupostats el 2020 a 11.171 milions el 2022. Tot i això, la xifra de referència no inclou la despesa extraordinària Covid i, per tant, l'increment serà menor si es compara amb la despesa finalment meritada o executada els darrers anys, quan s'ha beneficiat de fons extraordinaris de l'Estat d'uns 3.300 milions anuals. Economia calcula que el pressupost executat de Salut, i no el 15% sobre el paper.El segon departament que més augmentarà la partida inicial és el d', amb 1.009 milions més (fins a 6.681 milions), seguit del de, amb 905 milions més (fins a 3.869 milions). Tot i això, si la comparació es fa en termes relatius, la conselleria d'serà la que més s'infli, amb un 99,1% més de recursos per als programes que el 2020 es repartien en diferents departaments, per davant de l'augment del 34,2% d', Agricultura i Ramaderia.L'accent social amb què el Govern busca el suport de la CUP es tradueix en augments en diverses partides concretes, com 68,9 milions per a un pla per a l'enfortiment de l'; la reducció dede 25 a 20 alumnes i 90 milions per a la gratuïtat de P2; 36,6 milions més per ai transport escolar; 246,8 milions per a un pla d'educació digital de Catalunya; 749 milions per a habitatge (que arriben als 997 milions si es té en compte ordenació del territori); 141 milions per comprar 3.300 habitatges per; 400 milions per a(11 milions més que el 2020); 13 milions per combatre la; 500.000 euros per posar les bases de l'energètica pública; o 4 milions per al pla pilot per a la renda bàsica. La llei d'acompanyament també preveurà la internalització del servei del 061 A nivell d'economia i medi ambient, els pressupostos també preveuen diversos compromisos concrets de despesa. En concret, un augment de 248 milions en les polítiques d'ocupació, 212,8 milions per a, o 55 milions per a programes de suport a la. Lesrebran 980,1 milions (70 milions més), es nodrirà eli de patrimoni natural amb 149,2 milions, les polítiques d'creixeran en 120,8 milions, i les de suport al, en 119 milions.Pel que fa a la política cultural, el Govern es remet al compromís d'apujar-ne el pressupost, augmentant-lo per ara fins a l'1,3%, amb 385 milions, uns 85,2 milions més que en els pressupostos anteriors. Lai els equipaments augmentaran les partides un 37%, mentre que es preveu també augmentar la producció,i subtitulació de productes audiovisuals al català. Igualment, elssocials incrementaran les partides dels 303 als 312 milions, lessumaran 4 milions més i el conjunt de l'acció exterior augmenta la dotació dels 78 als 98 milions, sobretot per a, però també amb 28 milions per a relacions exteriors.Els pressupostos preveuen unanotable, incloent part dels recursos humans extraordinaris fruit de la gestió de la Covid, però en bona mesura aquests es consolidaran. En concret, l'increment serà de 28.882 persones, el 61% del qual, a l'àmbit de salut (17.663 professionals), però també 5.498 són personal educatiu, 1.122 són mossos, bombers i agents rurals i la resta, d'altres departaments. De tots aquests, 7.351 són temporals mentre durin les urgències de la pandèmia, especialment uns 4.400 del sector educatiu.Una de les novetats dels comptes és l'augment de la inversió prevista, que creix dels 2.012 milions del pressupost anterior fins a 3.951 milions. Aquest increment és possible gràcies a l'arribada dels recursos dels fons europeus i es destinen principalment als àmbits de salut (585 milions) i d'habitatge i actuacions urbanes (529 milions). En tot cas, part d'aquestes inversions no les executarà directament el Govern, ja que els fons europeus exigeixen que, en part, siguinperquè se n'encarreguin.Aquests pressupostos s'han elaborat amb una previsió dedurant el 2022, al mateix ritme que l'any actual, per bé que hi ha alguns riscos a l'horitzó com l'augment fort del preu de l'i, en concret, del gas natural, el qual ara és un 478% més car que fa un any. Tot i això, les previsions del Govern apunten a que labaixarà del 12,1% de finals del 2021 a l'11,2%, mentre que aspira a tancar l'exercici vinent amb undel 0,6% -el permès per l'Estat- i unequivalent al 33,8% del PIB -2,2 punts menys que a finals d'aquest any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor