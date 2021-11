Marc Márquez s'aparta dels circuits per un episodi de diplopia

Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr.Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía(visión doble) igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo💪🏼 pic.twitter.com/gyyHJURcv5 — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 9, 2021

Males notícies per a l'esport català i els amants del motociclisme., la lesió ocular que ja el va tenir apartat dels circuits el 2011. El pilot de Cervera ha explicat ell mateix que a través del seu metge,, han determinat que torna a patir episodis de visió doble i ha de deixar la màxima competició de motociclisme.El problema va sorgir arran de l'última caiguda de Márquez, en una sessió d'entrenaments. El 30 d'octubre es va colpejar fortament en sortir disparat de la moto i va lesionar-se la visió, alterant-se la capacitat ocular.. Va trigar més de quatre mesos en tornar a pujar-se a una moto, en un dels moments més crítics de la seva carrera."Després de visitar el Dr. Sanchez Dalmau, s'ha confirmat un nou episodi de diplopia (visió doble) igual que el 2011., però si una cosa he après, és afrontar les adversitats amb positivitat. Gràcies pel suport", ha escrit Márquez en un missatge a les seves xarxes socials per anunciar el seu nou tractament.i abandonar els dos últims grans premis de la temporada per tal de recuperar-se de manera completa. L'incident de 2011 no és l'únic de la seva carrera. Quan era pilot juvenil, en competició al Campionat d'Espanya de Velocitat, va patir aquesta mateixa alteració ocular però es va recuperar en només 4 dies.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor