El PSC espera que la palanca dels pressupostos afebleixi l'estratègia d'ERC a Madrid

El PSC entén que un eventual suport als pressupostos de la Generalitat no suposaria una "reciprocitat" amb el suport de Junts als de l'Estat

"Si depèn del PSC, Catalunya tindrà pressupostos". Ho va dir Salvador Illa en una entrevista a aquest diari fa 13 dies i, des d'aleshores, el PSC ha repetit per activa i per passiva que,, la seva mà per aprovar els comptes està estesa. Aquest dimarts, un cop el Govern ha aprovat els pressupostos, els socialistes s'han reafirmat com a alternativa a la "radicalitat, la inestabilitat i la incertesa" dels anticapitalistes per aprovar uns pressupostos que consideren millorables en la mesura que la CUP no s'estova , un escenari que els socialistes entenen que seria favorable per, però també per consolidar el divorci entre ERC i Junts al Congrés ia l'hora de facilitar definitivament l'aprovació dels pressupostos de l'Estat a Pedro Sánchez. Formalment, però, els socialistes insisteixen a separar escenaris. Un cop s'han fet públiques les xifres de cara al 2022 , comença el compte enrere de la negociació, que des del PSC lamenten que s'hagi de fer amb presses en tan sols un mes i mig. Malgrat que el Govern ha subratllat públicament que no hi haa la majoria que va fer possible la investidura deentre bambolines creixen les sospites entre tots els actors. Si el PSC escalfa a la banda per colar-se en la negociació dels pressupostos és perquè consideren que, davant la imprevisibiltat de la CUP,per fer-se forts al Parlament malgrat que encara no els hagin contactat des del Govern. Salvar l'estabilitat a Catalunya seria el passatge per rebaixar els decibels de les demandes que els independentistes fan a Madrid.Per ara, el conseller d'Economia,, ha explicat públicament que només s'han assegut a negociar amb la CUP i que esperaran la decisió de les seves bases abans de valorar si obren altres escenaris. Amb tot, s'ha mostrat convençut que els pressupostos s'aprovaran amb el suport o abstenció de la CUP i, fins i tot, amb l'abstenció d'altres grups que creu que podrien veure amb bons ulls les xifres presentades., ha sentenciat.Però les afirmacions davant de les càmeres no transmeten tranquil·litat a ERC, que lamenta que desde Junts, fet que foragita la CUP, que coqueteja amb la possibilitat de presentar l'amb el de sempre". Per a ells, "els de sempre" són el PSC i Junts.La interpretació que fan els republicans és que des de la formació depretenen "desgastar-los" després d'haver facilitat laexportant al Parlament l'aliança amb els socialistes.té ben greixada la relació amb el grup d'Illa des del principi del mandat, si bé públicament manté que cal teixir un acord amb la CUP almenys fins que les bases decideixin si presenten o no una esmena a la totalitat. De nou, la desconfiança entre socis i el xoc estratègic s'imposa per davant de la cohesió independentista.És en aquestafonamentada en els recels que el PSC veu una triple oportunitat. Primer, per potenciar el rol, que Illa considera imprescindible per ser vist com una alternativa de govern. Segon, perquè com més es distanciïn els dos socis de la coalició més opcions hi ha de crear. Ja es va esbossar al debat de política general, quan els socialistesla moció de suport a la taula de diàleg amb l'Estat i amb. I, tercer, perquè un eventual suport socialista als comptes de la Generalitat entenen que hauria de servir perquè ERC, que ja ha permès tramitar els de l'Estat,, el passatge de l'estabilitat de Sánchez fins al final de la legislatura.I és que des de la cúpula del PSC s'argumenta que, en cas de contribuir en l'aprovació dels comptes que aquest dimarts ha presentat Giró, això. "Són escenaris paral·lels, no els vincula", asseguren. De fet, els demantenen un posicionament bel·ligerant tot lamentant que ERC hagi tramitat els pressupostos "a canvi de res" perquè no hi haa la llei de l'audiovisual ni hi ha garanties de compliment en matèria d'inversió.La portaveu del PSC,, ha burxat en el que considera una, que ésals pressupostos de l'Estat mentre que sense aquests no és possible un nivell de despesa de 5.600 milions en els de la Generalitat. Per aquest motiu, l'ha emplaçat a retirar-la, un gest que, han precisat, no és una condició sine qua non per emetre un vot favorable al Parlament.Malgrat tot, des d'ERC mantenen que els pressupostos s'han d'aprovar amb la CUP per apuntalar la majoria de la investidura d'Aragonès. Més enllà del PSC, però, també els comuns, que van ser clau en l'aprovació dels comptes vigents del 2020,. "El Govern no ens ha contactat", afirmen, tot i que estan disposats a parlar-ne si se'ls demana. Entenen que, en cas que els anticapitalistes se'n desmarquin per complet, ells serien una. De fet, els detenen també la mirada situada a l', on per ara ERC s'ha situat en el no als pressupostos d'per al 2022 malgrat haver facilitat l'aprovació de les ordenances fiscals. De nou, la partida es juga en tres pistes.

