WhatsApp ja es pot utilitzar a l'ordinador sense necessitat del mòbil

L'aplicació WhatsApp, la més utilitzada del món en qüestions de missatgeria per a mòbil, actualitza pràcticament cada mes les seves funcions i característiques per a millorar l'experiència de l'usuari. Des de fa diversos anys,una en format web i una altra per a descarregar directament a l'ordinador. Tot i això, sempre hi havia un requisit: tenir a prop el mòbil per tal d'activar, a través d'un codi QR, els xats del teu dispositiu. Ara, però, això acabarà després del primer cop.WhatsApp ha actualitzat la seva versió per a ordinadors i permetrà, un cop s'hagi activat el compte de l'usuari en un PC, guardar-se i n. L'actualització també incorpora una nova millora: es permetrà tenir fins a quatre dispositius registrats per a cada número de mòbil.Aquest novembre, el servei de missatgeria ja va anunciar tres noves millores. La primera novetat és que l'aplicació de missatgeria iWhatsApp Web. Ara permetrà crear stickers amb imatges pròpies i el text que triem. També és possible retallar o girar la imatge.La segona gran nova funció de WhatsApp són els anomenats, uns gràfics animats que apareixeran de forma senzilla quan escrivim. Per exemple, si posem "haha" per riure, apareixeran suggerides adhesius relacionats amb aquesta expressió, perquè triem si volem afegir-les a la conversa.Per últim, l'app afegeix. Ara ocupa més espai la imatge de la pàgina que estem remetent, a més del títol del contingut que estem trametent, per tal que sapiguem d'un cop d'ull què és per si interessa fer-hi clic i consultar-ho.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor