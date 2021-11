Ayuso versus Casado: les claus d'una guerra fratricida que amenaça el PP

1. Un partit dins del partit

2. MAR, el príncep de les tenebres d'Ayuso

3. Els barons, més calculadors que mai

4. Martínez-Almeida, l'ambició insegura

5. García Egea, el casadista fidel

En només sis mesos, des de les eleccions del 4 de maig a la, el PP ha convertit la victòria d'en un conflicte intern difícil de gestionar. Una suma de gelosies, ambicions mal digerides i estratègies contraposades ha fet dels populars a Madrid un camp de mines que qüestiona el lideratge de. Els dubtes sobre si la presidenta de la regió assistiria a la recent convenció popular ha estat un dels darrers episodis d'un serial que amenaça l'estabilitat conservadora en un moment en què Casado va per davant dea les enquestes.La direcció deha assenyalat un calendari per celebrar els diversos congressis territorials que s'ha anat allargant. Primer cal convocar els de les comunitats amb més d'una província i després toca fer els de les autonomies uniprovincials, com Madrid. Això equival a fer elben entrat el 2022, una cosa que no entra en els plans d'Ayuso.La líder madrilenya té pressa. Vol assumir ela la regió per preparar les futures campanyes electorals, començant per les-on ha de revalidar el seu govern-, i fer-ho amb la maquinària partidista del tot sotmesa. Casado, però, no ho veu igual. En el seu entorn hi ha temor a una Ayuso descontrolada i s'intenta retocar el seu poder. Per això es voldria una, on els partidaris d'Ayuso cohabitessin amb figures més còmodes a la cúpula casadista. La presidenta, en canvi, se sent prou forta per no voler compartir el poder intern.La batalla de la capital dirimirà el pols intern que viu ara el PP. Però probablement les seves implicacions van molt més enllà de la comunitat. L'escaquer madrileny pot acabar definint el futur de la dreta espanyola. De moment, la pugna interna ja ha aconseguit truncar la dinàmica ascendent que la major part d'mostraven a Casado. Aquestes són algunes de les, el paisatge i el paisanatge de l'escenari conservador madrileny.Casado va voler sortir amb Ayuso alde Génova la nit del 4 de maig, quan ja era evident que la que havia estat la seva aposta personal havia escombrat a les urnes madrilenyes. Per molt que l'equip de la vencedora demanés que es deixés aquesta sola en el balcó, ni que fos uns moments, la direcció popular va ser contundent: ni parlar-ne. En aquestaes covaven ja mesos de tensió i malestar.A Génova no obliden els maldecaps deambi volen evitar com sigui la reedició de la mateixa història: un aparell de partit que va a la seva i al servei d'un lideratge que no li vol deure res a la cúpula central. Dit d'una altra manera: un partit deins del partit. Un poder fàctic amb capacitat de desestabilitzar tot el PP. El xoc Casado-Ayuso, a més, ha suposat una divisió profunda dins de l'ja que tots dos líders són fills polítics de l'expresident.Una de les claus del conflicte es diuL'actual "Iván Redondo" d'Ayuso, reclamat per la presidenta al seu costat el 2019, ha esdevingut l'estratega de la dirigent. A Génova no el poden ni veure. No se'n refien perquè li coneixen la trajectòria: cap de comunicació d'Aznar quan aquest era el president de Castella-Lleó els anys noranta, MAR va ser elde l'assalt d'Aznar al poder, primer al partit, després a la Moncloa.Rodríguez, tot i compartiramb Casado i els seus, és d'una altra generació i no pot dissimular cert menyspreu per Casado. Les seves maneres, tosques i sardòniques, crispen en l'entorn casadista. MAR és un adicte a la política de la polarització i el conflicte, i amb ell pel mig, una sortida moderada a la crisi actual no sembla fàcil. Tot aparent armistici serà tan sols un parèntesi entre tirotejos.La potència mediàtica de la presidenta madrilenya la sol presentar com la gran basa guanyadora del seu partit. Però el cert és que el poder territorial dels populars depassa en molt la Comunitat de Madrid i que les descripcions de les correlacions de forces internes no es poden fer obviant l'existència d'altres baronies de pes decisiu. Ho és el gallec, que governa amb majoria absoluta a la seva terra i controla el partit amb mà de ferro. Però és també el cas de, el president d'Andalusia, on governa sense majoria gràcies a un acord ambi les restes deMoreno desfulla la margarita d'una convocatòria electoral a Andalusia, mentre exigeix al PP que resolgui el conflicte entre Génova i Ayuso. També Feijóo ha reclamat posar fi a la batussa interna. Alhora,i han recordat que el més lògic és que el president de la comunitat sigui també el líder del partit. Però reticents a Casado i hostils a l'estil i al poder d'Ayuso, poden ser els qui acabin enduent-se el peix mentre Casado i Ayuso es desgasten mútuament.L'alcalde de Madrid,, és la carta acaronada per Génova enfront les ambicions d'Ayuso. Almeida es deixa estimar, però trepitja un terreny insegur. Ayuso és una màquina de triturar i l'alcalde intenta evitar un cos a cos directe en una elecció a primàries, que és el pitjor escenari imaginable per Casado. Almeida prové igualment, com tots els actors d'aquesta obra, de l'ala aznariana de la formació, però el seu to l'ha convertit en el moderat enfront l'ofensiva d'Ayuso.La crisi interna madrilenya ha posat el secretari general del PP,en el primer pla de la pugna. García Egea va grimpar a la cúspide del PP quan va dirigir la campanya de Casado enfront. Com a guardià de l'aparell de Génova, ha de representar les forces vives del partit i alhora les ha de dominar. El temps dirà si la missió li va gran. De moment, però, el segon de Casado ja pot mostrar els caps de dirigents territorials que li han plantat cara, de la valencianaal balear. Ayuso, però, serà més indigesta. De moment, la presidenta madrilenya l'ha bloquejat a Watsapp. La guerra només ha fet que començar.

