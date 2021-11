Els gestos del Govern no estoven la CUP pels pressupostos

El PSC s'ofereix per aprovar els pressupostos "a canvi de res"

Amb el projecte dedamunt la taula, aquest dimarts arrenquen de debò les negociacions entre el Govern i laper aprovar-los al. Els contactes entrei els negociadors dels anticapitalistes són constants des de fa setmanes, però no han estat suficients per arribar a la presentació dels comptes amb una entesa tancada. Tot estarà en mans, aquest cap de setmana, de la militància de la CUP, que decidirà si presenta esmena a la totalitat. En un gest d'acostament, el Govern ha inclòs la recuperació de laen la llei d'acompanyament - iniciativa avançada per NacióDigital -, que s'aprovarà dijous. Els moviments d'última hora de l'executiu, però, no estoven els cupaires.La CUP afronta la negociació amb el compromís d'aguantar a la taula fins a última hora, però havent constatat que de motius per a l'optimisme n'hi ha pocs, tant pel que fa a lesconcretes dels pressupostos com pelen què se situa el Govern. Els pressupostos continuen allunyats d'algunes de les demandes centrals dels anticapitalistes, malgrat les propostes sectorials de les últimes hores, i la formació lamenta que l'executiu no tingui voluntat de confrontació amb l'Estat ni hagi plantejat, per ara, una alternativa a laEn els últims mesos,ha anat pujant en veure que l'acord d'investidura -"de mínims", insisteixen els cupaires- no es concreta, però no es volen posar línies vermelles.La valoració que fa la CUP a dia d'avui dels comptes és crítica i dubta que es pugui parlar de pressupostos expansius, malgrat que s'incrementi la despesa en, perquè aquests diners extra serviran principalment per continuar fent el que s'està fent, és a dir, la despesa ja compromesa. Els punts de l'acord d'investidura inclosos als pressupostos són insuficients, a criteri dels cupaires, i no es resolen alguns aspectes centrals com ara l'-la CUP vol arribar als 1.000 milions en polítiques d'habitatge-, la-que hauria d'arribar al 25% del pressupost- i l'o ladels país, un element que s'hauria d'allunyar delscom el Hard Rock o el Circuit de Catalunya. I això que conselleres com Teresa Jordà s'han obert a replantejar el complex de joc aEn tot cas, la decisió sobre la tramitació pressupostos que l'assemblea haurà d'abordar aquest cap de setmana tindrà diferents vessants. Una d'elles és clara: allò que diguin el projecte de comptes i la. Però també és important el marc on es mou, a dia d'avui, el Govern, que segons la CUP passa per "apuntalar el règim". En aquest context, es poc probable que l'assemblea accepti tramitar els comptes. De tota manera, encara no està tancada la pregunta que es farà a la, que haurà de decidir si es presenta esmena a la totalitat o no i si, a partir d'aquí, es continua negociant amb el Govern. Les esmenes es poden presentar i retirar abans de votar-se.La qüestió s'aborda aquest cap de setmana i els resultats es coneixeran la setmana que ve. La CUP hi portarà l'última proposta tingui per part de l'executiu i en la decisió que prengui l'assemblea hi sobrevolarà el rol que els cupaires han de tenir durant la legislatura i el paper que, en absència dels anticapitalistes, pot adquirir ela l'hora d'avalar els comptes i consolidar la frenada en el procés independentista i el suport al. Això també podria condicionar el vot de l'assemblea. La CUP té clar que no serà responsable, en funció del que decideixi la militància, del trencament de la majoria de la investidura - els blocs ja van ser flexibles al debat de política general . En tot cas, de marge per negociar encara n'hi ha, però la CUP vol un viratge en el rumb de l'executiu.En paral·lel,no contemplen cap altra opció que no sigui la CUP per aprovar els pressupostos. Si més no, això es desprèn dels missatges públics que emeten els socis de coalició, que aspiren a reeditar la majoria de la investidura. L'acord amb els anticapitalistes, remarcava aquest dilluns, secretària general adjunta dels republicans, és la via "més coherent" per triar endavant els comptes , portaveu de Junts, insistia pràcticament a la mateixa hora que els pressupostos estan pensats per complir amb la "majoria del 52%" , i que no hi havia cap alternativa sobre la taula. "No s'ha de deixar escapar l'oportunitat d'aprovar els pressupostos", ha indicat Vilalta en relació a la CUP. La despesa social és un dels arguments per seduir-los.Pel que fa al marge per incrementar laa les rendes altes, les possibilitats són escasses, si més no en cas que prevalgui el criteri de Junts. Artadi ha indicat que no hi ha marge per una reforma -que seria ben vista per la CUP-, i també ha posat de manifest l'enuig pel fet que el(TC) hagi tombat la rebaixa a les rendes baixes inclosa dins del pressupost per al 2020 . Una mesura que va ser recorreguda pel govern espanyol, format peli representants dels. Aquesta última formació va ser, precisament, la que va permetre l'aprovació dels comptes de l'any passat amb una abstenció. Segons Junts, Economia ja treballa pera través de la llei d'acompanyament dels pressupostos.Si bé ERC i Junts mantenen la CUP com a soci prioritari, el cert és que elcontinua deixant clara la seva predisposició a aprovar els comptes si la majoria independentista grinyola. Davant dels "radicals" anticapitalistes , els socialistes mantenen la mà estesa i estan disposats a no plantejar contrapartides exigents cap al Govern. De fet, parafrasejant una de les frases que Junts acostuma a fer servir per referir-se a l'estratègia d'ERC a Madrid, el PSC estaria disposat a permetre'n la validació "a canvi de res". En aquests termes s'ha expressat, portaveu adjunt del PSC, quan se li ha preguntat sobre la qüestió. El ball dels pressupostos arrenca de debò aquest dimarts i, a diferència d'altres ocasions,

