El govern estatal proposadels treballadors per fer sostenible el sistema de, amb la vista posada a la jubilació de la(la més nombrosa i nascuda entre finals dels anys cinquanta i finals dels setanta). Servirà per omplir el Fons de Reserva de les pensions.Inicialment el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va anunciar que es preveia augmentar un 0,5% les cotitzacions dels treballadors per omplir la guardiola de les pensions. Ara ha suggerit als agents socials elevar aquest percentatge fins al 0,6% durant els pròxims deu anys, des del 2023.La nova proposta d'Escrivá també inclou que les empreses assumeixin dos de cada tres euros d'aquesta cotització social extraordinària, mentre que l'euro restant l'abonarien els treballadors directament, descomptant-lo de la nòmina mensual.L'executiu espanyol vol incrementar els ingressos de la Seguretat Social a un ritme anual superior per evitar reduir la despesa en pensions. Aquesta proposta formaria part de l'anomenat mecanisme d'equitat generacional, inclòs en la reforma de les pensions que es tramita al Congrés.

