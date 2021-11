Junts situa la CUP com a «únic» soci possible i tanca la porta a apujar impostos

, conseller d'Economia, ha estat el convidat estrella en la reunió de l'executiva decelebrada aquest dilluns. Un dia abans que el Govern aprovi el projecte de pressupostos, Giró ha compartit amb els dirigents del partit les línies mestres dels comptes, que encara no tenen garantit el suport. La, soci prioritari, decidirà aquest cap de setmana en assemblees a la militància si presenten esmena a la totalitat, moviment que situaria els pressupostos en escac. Tant Junts comassenyalen que els anticapitalistes són els únics amb els quals volen aprovar els comptes però, davant les dificultats, el PSC s'ofereix com a alternativa per validar-los . Malgrat això, la CUP continua sentper tirar-los endavant. La porta per apujar impostos, també a les rendes altes, es manté tancada a Junts.Després de l'executiva,ha indicat que els pressupostos, si no es torça el calendari ni les aliances, s'aprovaran abans que acabi l'any, un senyal de "solvència". "Així no s'haurà de fer cap pròrroga", ha indicat la portaveu de Junts, que ha situat com una "necessitat" que es validin els comptes., ha apuntat Artadi, que també ha indicat que són els més "expansius" i més "elevats" de la història de la Generalitat. Això vol dir que hi haurà el volum de despesa més gran que haurà fet mai el Govern en un sol exercici. "Reflecteixen la necessitat que, després de més d'un any i mig de pandèmia, es pugui donar resposta. Segurament, és un dels comptes més importants de la història de la Generalitat, amb un esforç molt gran de la despesa social", ha remarcat la dirigent independentista en roda de premsa.Tres de cada quatre euros, ha apuntat, són per a despesa social, i també tenen una aportació rellevant per a transport públic. Artadi, que encara no té decidit el suport als comptes i deixarà en mans de la militància si presenten una esmena a la totalitat. "Respectem els seus mecanismes internes", ha apuntat. Els anticapitalistes, segons destaquen des de Junts, han col·laborat en l'elaboració dels números al costat de Giró, un dels dirigents que més pes polític han guanyat en aquesta legislatura dins del partit que lidera. El conseller d'Economia també presentarà al llarg de la tarda les línies mestres dels pressupostos al grup parlamentari de Junts a la cambra catalana. No hi ha previst cap retoc en política fiscal,, per aproximar-se a la CUP.Artadi ha estat especialment crítica amb el fet que el(TC) hagi tombat la rebaixa fiscal a les rendes baixes inclosa en els pressupostos de la Generalitat per al 2020. No tant per la decisió del TC, sinó perquè la qüestió va arribar a l'alt tribunal arran d'un recurs del govern espanyol, format pel PSOE, Unides Podem i els comuns, la formació que, precisament, va validar els comptes de l'any passat al Parlament. "Què farà? Què farà?", s'ha preguntat Artadi, que ha indicat que Economia intentarà revertir la situació amb la llei d'acompanyament.Què passarà si no fructifica l'acord pels comptes amb la CUP? La primera conseqüència és òbvia: si no hi ha entesa i el president ha d'entaular-se amb els socialistes -escenari que no ha arribat, segons destaquen a Junts-, quedaria clar que el projecte avalat per la majoria de la cambra al maig quedaria tocat en lade la legislatura. Suposaria, per tant, un cop dur per a l'independentisme només uns mesos després d'haver superat per primera vegada el 50% en unes eleccions . La relació amb la CUP quedaria tocada per la resta de la legislatura, amb tot el que això implica, perquè Aragonès té en els anticapitalistes confiança per afermar les-social, verda, democràtica i feminista- que pretén al seu mandat., president i secretària general d'ERC, consideren "estratègica" l'aliança amb la CUP davant del fantasma de la "sociovergència" que els republicans diagnostiquen en acords als quals han arribat Junts i el PSC, com ara l'durant el debat de política general. Junqueras i Rovira, com també ha fet Aragonès en alguna intervenció les últimes setmanes, situen el partit de Puigdemont en el bloc "dels de sempre", com els socialistes, i per això sostenen que pactar amb els anticapitalistes és la manera de trencar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor