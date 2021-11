ERC insisteix que l'acord amb la CUP pels pressupostos és la via «més coherent»

Resposta a Bolaños pel català a l'audiovisual

El Govern aprovarà aquest dimarts el projecte de, encara sense tenir-ne garantit el tràmit parlamentari, perquè la CUP continua marcant distàncies amb l'executiu i la negociació és encara lluny d'un acord. Davant d'aquest escenari,ha insistit que l'acord amb els anticapitalistes pels comptes és "" i els ha instat a "" d'aprovar-los, perquè seran uns "bons" pressupostos. Així s'hi ha referit la secretària general adjunta dels republicans,, que ha apuntat que aquesta setmana s'intensificaran les negociacions perquè hi ha "marge" per a una entesa. Del resultat en depèn la plasmació del pacte de legislatura i, per extensió, el recorregut del mandat i la geometria d'enteses al Parlament.Vilalta ha destacat els esforços del Govern per complir amb el pacte d'investidura amb la CUP i disposar de recursos en polítiques socials. La portaveu republicana ha detallat, per exemple, l'aportació que farà viable la, l'increment del pressupost de la-fins al 2% dels recursos totals de la Generalitat- o la inversió de, així com la creació d'una energètica pública . "Aquests pressupostos suposaran un canvi de rumb al nostre país i un gir a l'esquerra", ha exposat la secretària general adjunta d'ERC. "Per nosaltres, no quedarà", ha comentat sobre les negociacions amb els socis parlamentaris.Lava anunciar aquest cap de setmana que convocaràobertes parlamentàries en els pròxims dies per prendre una decisió sobre si presentarals comptes del Govern. Les reunions territorials i sectorials serviran per actualitzar l'estat de les negociacions i conèixer el punt de vista de la. Si les bases opten per vehicular una esmena a la totalitat, la tramitació dels pressupostos es complicarà: ERC i Junts hauran de recórrer als vots del, que ja s'han ofert com a alternativa. "Si algú hi vol votar a favor, benvinguts seran", ha dit Vilalta, per bé que no preveu cap negociació amb socialistes i comuns. El president de la Generalitat,, ja ha dit que confia encara a tancar un acord amb la CUP, una via també preferida pel conseller d'Economia,. Així ho han defensat tots dos en públic.Els dubtes de la CUP, però, afegeixen incertesa al pacte de les forces independentistes. Els cupaires volen compromisos ferms en les carpetes d'. En la primera carpeta defensen-en lloc dels 750 milions plantejats pel Govern- mentre que, en la segona, reclamen. En el capítol impositiu no s'esperen canvis, tal com ja va avançar Economia. En la llei d'acompanyament dels pressupostos , de fet, no hi figuren modificacions substancials en relació als últims comptes aprovats.La CUP ja havia advertit que tenia la intenció de demorar la negociació amb el Govern per intentar assolir un acord més satisfactori, encara que això suposés, una prioritat per Palau i Economia. Tal com va avançar NacióDigital el 20 d'octubre , els anticapitalistes prioritzaven el compliment del pacte d'investidura per sobre del calendari.Per estovar la negociació amb la CUP, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha assegurat que són "replantejables" projectes com el delso el, tots dos inclosos en el pla de Govern. Ho ha dit en declaracions al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2, on ha recordat, en el cas dels Jocs d'Hivern, que està prevista. I això és el que ha recalcat ERC en la roda de premsa d'aquest dilluns: els pressupostos recolliran la partida pressupostària per fer la consulta sobre el projecte olímpic. "", ha afirmat Vilalta, que no considera que els Jocs o el Hard Rock siguin un obstacle insalvable.La portaveu d'ERC ha respost el ministres, que aquest cap de setmana va descartar una quota de, per bé que el PSOE va pactar amb els republicans aquesta protecció per evitar una esmena a la totalitat dels republicans als pressupostos generals de l'Estat. "Tenim unper garantir el percentatge de doblatge, producció i subtitulació. Amb el català no s'hi juga, i el català es protegirà", ha afirmat Vilalta, que ha contraposat les declaracions de Bolaños amb les de la ministra d'Hisenda,, respectuoses amb l'acord lligat amb ERC.

