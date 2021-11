«Comunitats», la nova funció de WhatsApp que l'apropa a la competència

En un món tan canviant com el que vivim, lesper als dispositius mòbils estan involucrades en un, que darrerament ha anunciat canvis, treballa ara en unaque revolucionarà l'aplicació.Les "", segons informa el portal WABetaInfo, facilitaran la creació derelacionats amb la comunitat. Com a exemple: un curs de formació podria ser una d'aquestes comunitats i cadascuna de les classes individuals de la formació seria un grup.Segons el portal citat, aquesta nova funció de WhatsApp permetrà als administradors unainclosos en una comunitat. Els participants es podran afegir de manera manual, com fins ara, o mitjançant unque es podrà compartir públicament o privada.Així, les noves comunitats de WhatsApp seranal funcionament delsa Discord, on cada canal pot tenir diferents subcanals. Amb aquesta innovació, WhatsApp es voli retallar distàncies amb Telegram i Signal.​​​

