Arrels, 40 anys com a «veu» del català a la Catalunya Nord

La consolidació d'un projecte

L'associacióva néixer l'anyde la mà d'un grup d'activistes amb l'objectiu de. Ho va fer en forma de lai una, també en català.40 anys després l'entitat ha celebrat el seu aniversari amb un acte institucional al Palau dels Reis de Mallorca, on han presentat una exposició i el llibre 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un país que recull la història d'aquestes quatre dècades i el seu llegat com a. "És un model d'èxit que la gent vol agafar per eixamplar", assegura el president de l'entitat, Mateu Pons.Una trentena d'activistes van impulsar fa quaranta anys una associació cultural amb l'objectiu de "participar en el" per donar més "identitat catalana a la Catalunya del Nord". Arrels es va materialitzar a través d'una escola immersiva en català –i que l'any 1995 es va integrar al sistema públic- i una ràdio, que emet diàriament en català."Hem acompanyat la història d'un país i, segurament, en aquestes últimes quatre dècades és quan més coses han passat. Pensem que la millor forma d'entendre la Catalunya Nord és explicar al públic la seva història", assegura el director de l'emissora, Albert Noguer. "Avui commemorem el treball d'aquests 40 anys per promoure i defensar la llengua i la cultura catalanes però també per fer veure el que es fa a la Catalunya del Nord tant a la gent d'aquí com a la gent del sud", afegeix el president de l'entitat, Mateu Pons.Fa 40 anys, quan es va fundar l'associació, laera diferent però algunes coses "no han canviat". "Abans no hi havia cap mitjà en llengua catalana ni cap escola immersiva en llengua catalana. És un model d'èxit", assegura Pons. Un dels seus fundadors, Pere Manzanares, però, recorda quei que, tot i que el nivell de "" del català a nord ha, el seu ""Ara el que ens cal és utilitzar aquest prestigi i fer-lo servir de palanca per fer pujar aquesta quota", ha afegit. Noguer comparteix aquesta anàlisi. "Cal reconèixer que l'ús social ha baixat però des de fa quaranta anys cada dia a la radio ens troben gent i joves que responen en català", remarca.Per la seva banda, una altra de les impulsores de l'entitat als anys 80, Dolors Serra, diu que aquests 40 anys han servit per "" eli que són "imprescindibles" tant en el sector dels mitjans de comunicació com a l'educació perquè en aquests moments són "l'única alternativa".A l'acte institucional, també hi ha assistit la consellera d'Universitat, Gemma Geis, la diputada Aurora Madaula, el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, entre d'altres. Tots els assistents han reivindicat la importància de l'entitat en la història de la Catalunya del Nord i en la promoció i la difusió del català i la cultura catalanes.

