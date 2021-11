​La CUP convoca la militància per decidir si avala els pressupostos del Govern

per als propers dies 12, 13 i 14 de novembre. Les reunions territorials i sectorials serviran per abordar la qüestió dels pressupostos de la Generalitat pel 2022 amb la militància, i poder així decidir si la CUP presenta o no una esmena a la totalitat als comptes del Govern, i si segueix negociant amb l'executiu o dona per tancada aquesta via i hi vota en contra.Les assemblees, que seran telemàtiques i presencials, tindran com a objectiu "debatre i analitzarla seva tramitació i l'acció política duta a terme per l'executiu des de l'inici de la legislatura", tal i com asseguren des de la CUP.Les assemblees de la CUP decidiran si donar suport als pressupostos un cop el Govern ja els hagi aprovat, el proper dimarts. La intenció del Govern hauria estat enviar-los alamb l’aval ja dels anticapitalistes.Si les assembles de la CUP decideixen no donar suport als números, continuarà la negociació de les esmenes.si fallaven els anticapitalistes.

