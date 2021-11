Ajuntament i Generalitat estudien posar un peatge d'entrada a Barcelona

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa, en una atenció als mitjans des de Glasgoz ha admès haver parlat amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada, sobre la"No sóc ningú per plantejar aquest peatge, però", ha remarcat Jordà. La consellera i Colau s'han "emplaçat a treballar" també en "la problemàtica dela Barcelona".La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha participat aquest matí en la 'Declaració de Glasgow d'Alimentació i Clima' a l'Ajuntament de la ciutat amb motiu de la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26). Jordà ha reconegut que "fins ara no s'ha fet prou" des del Govern per afrontar la crisi climàtica. "", ha reblat.D'altra banda, el Govern ha anunciat unaestablertes a Catalunya amb una sanció de 6 milions i mig d'euros per. Jordà ha dit que no pot revelar quines són aquestes companyies, però ha assegurat que són casos "" i "algun de molt greu". La consellera ha avisat al sector privat que seran "" amb els objectius climàtics: "Tots hem de remar en la mateixa direcció".

