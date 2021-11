Un pastor de l'església pentecostal del Vendrell, detingut per abusar d'una menor

Un home, en la seva tasca de pastor de l', del, va ser detingut ahir divendres després d'abusar presumptament d'una. L'agressor va ser traslladat a la comissaria al vespre, segons ha avançat el diari La República Checa i que ha confirmat el mateix cos delsLa noia va ser víctima d'una acció no consentida per part de l'home, que passarà a disposició judicial en les properes hores. Per ara, el cos policial autonòmic no facilita més informació del cas.

