​«Coneixen i parlen bé el català, però la seva llengua social és el castellà»

Així ho ha posat de manifest el Govern, que aquesta setmana ha anunciat que posarà en marxa un pla de xoc per augmentar l'ús de la llengua en els centres educatius. Les dades dibuixen una situació gens allunyada de la realitat que es veu a peu de carrer. A, docents i famílies expliquen que la majoria d’infants i joves escullen el castellà com la primera llengua per relacionar-se amb els companys, sobretot, fora de l’aula. El model d'èxit que ha estat durant anys la immersió lingüística ja fa temps que demana una adaptació a la nova realitat. És el cas de la filla d'Elisabeth Notivoli, membre de l’Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l’escola Sala i Badrinas i membre del Consell Escolar local.amb les seves amigues perquè una d'elles és de"A casa nosaltres parlem en català però tot i conèixer la llengua i parlar-la perfectament per algun motiu”, constata la mare en declaracions a

Comenta el mateix Ignasi Martín, professor de primària i secundària d’una altra escola de la ciutat: "Els alumnes no parlen català entre ells". Posa un exemple:Explica que és un tema de debat entre el professorat del centre educatiu, perquè no saben de quina manera poden incentivar l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat. "Molts a casa són catalanoparlants, tota la seva vida escolar ha estat en català, les classes també, però a l’hora d’escollir, prefereixen expressar-se en castellà", remarca. La formació del professorat per tenir eines per afrontar aquesta situació és un dels punts en el pla de xoc que prepara el Govern.La percepció que el català va a la baixa la comparteix també la mestra de Formació Professional de l'IES Montserrat Roig, Cesca Egea: "Si els obligues parlen català, el coneixen i el parlen bé, peròL'institut té el català com a llengua vehicular, com diu la llei, però quan els docents es dirigeixen als alumnes en català, ells responen en castellà. Egea no sap per què, però els estudiants utilitzen el català només per a

El català, residual al patí

Un model en crisi?

El Govern alerta que cada vegada es parla menys català dins de les aules, però els espais on mestres i famílies detecten queNomés cal passejar-se per les entrades i sortides de les escoles o alguns dels patis.. És el cas de la filla de cinc anys de la Maria, que va al Bisbat d'Ègara. "A casa som catalanoparlants i ha començat a parlar castellà amb una amiga seva de l'escola", explica. En aquest sentit i per combatre precisament aquesta falta d'ús de la llengua catalana en el lleure, està previst que en escoles com el Sala i Badrinas, rebin el suport per part d'unque ajudi a fomentar l'ús del català en aquells espais on menys es parla.​Algunes famílies consultades per aquest mitjà, també apunten al comportament de grup. És el cas d'un noi de l'ESO que va parlar en català al pati i els companys van riure., deia. Però els docents insisteixen que si no tens l'idioma interioritzat des de casa, és fàcil canviar al castellà. Dades de Plataforma per la Llengua apunten que vuit de cada deu catalanoparlants canvien de llengua quan els parlen en castellà.Després de gairebé quaranta anys des de l’aprovació de la llei per la normalització lingüística de 1983 per recuperar l’ús del català després del franquisme, eli la realitat social ha canviat i cal una revisió. Tal com apunta l'anàlisi del Departament d’Educació, cada vegada són menys els professors que es dirigeixen en català als alumnes a l'aula. Una pràctica que alguns mestres assumeixen puntualment. Altres, com la Mariona Rodó, de l'escola Joan Marquès Casals, admeten que no és una tasca fàcil perquè són escoles amb un alt nombre de persones migrants que"Nosaltres els ho diem tot en català i si no entenen algunes paraules els ho repetim en castellà". A poc a poc, explica, se'ls va quedant vocabulari i expressions.

Una llengua que no es considera "necessària"

Treball amb la comunitat

Per la seva banda, Notivoli és contundent i assegura que. Des de la seva experiència com a mare i membre de la comunitat educativa de la tercera ciutat de Catalunya, apunta que el 90% dels infants i joves escullen el castellà per expressar-se. Precisament, una de les observacions que fa Martín és que els alumnes tot i rebre les classes en catalàEll atribueix el canvi del català al castellà per "una qüestió més d’inseguretat que de moda". "Fins i tot alguns alumnes et demanen si es poden explicar en castellà perquè se senten més còmodes", explica. Si es tracta de parlar sobre temes personals, per Egea això no és un problema. "És normal que si has de parlar de qüestions emocionals, ho facis amb la llengua materna", diu.Eva Sánchez és secretària de l'equip directiu de les Aimerigues i apunta que la disminució de l'ús del català entre l'alumnat es deu al fet que "". En aquest institut, el 100% dels alumnes són castellanoparlants i en el seu dia a dia no necessiten el català per a res. Sánchez considera que la solució implica fer unaperquè reivindica que a dins, sí que es parla català. De fet, insisteix, en molts barris. "Fa massa anys que es posa el focus a l’escola però on estan més hores és fora", ressalta.La professora alerta que el consum audiovisual dels nens i joves a través de la televisió o les plataformes és totalment en castellà, d'aquí la importància de defensar les quotes de català a la llei de l'audiovisual. Sánchez va més enllà i fins i tot apunta que el que caldria és unaAleshores sí que la considerarien una llengua útil. En canvi, segons Cesca Egea, "el català no ha sigut mai per entendre’t, sinó que ha estat una llengua de més a més" i recorda que ella va estar escolaritzada en castellà i va ser després quan va estudiar-lo per conèixer-lo. "Potser no hi ha curiositat per aprendre'l", conclou.Un dels hàndicaps que es troben algunes escoles de Terrassa és precisament la barrera que suposa el català per algunes famílies. La realitat social de la ciutat és diversa i són moltes lesque viuen i escolaritzen els seus fills però que no tenen el coneixement bàsic de la llengua per poder-se comunicar amb el centre.És per això que l’AFA de l’escola Sala i Badrinas ha tirat endavant una trobada setmanal a l’escola on es conversa en català amb aquelles famílies que no el saben o no el dominen, explica Notivoli. “El que fem allà és parlar de les nostres vides, però en català”. Un treball comunitari que també fan les escoles anomenades d’alta complexitat perUn dels casos d'èxit de la ciutat és l'escola Mare de Déu de Montserrat, que va rebre la distinció com al'any 2018 per la seva posada en marxa de les comunitats educatives; un model de participació de les famílies i els veïns a l'escola.Totes les escoles es dirigeixen a les famílies en català però asseguren que en molts casos han de canviar l'idioma perquè aquestes no el coneixen. No obstant això, Rodó i Egea apunten que en alguns casos s'han trobat que les famílies àrabs coneixen més el català que famílies de procedència llatina. Una situació que s'explica pel fet que la comunitat ha d'aprendre alguna llengua per poder-se comunicar amb la societat i a vegades, escullen el català. Amb tot, Sánchez recorda queperò també cal fer "polítiques valentes fora".​​