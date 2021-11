Pfizer anuncia la pastilla contra la Covid amb millors resultats

Altres notícies que et poden interessar

ha anunciat aquest divendres bons resultats en la seva, anomenat Paxlovid. Segons ha explicat la farmacèutica, fabricant de la primera vacuna aprovada contra el coronavirus, redueix el risc d'hospitalització en un 89%.Aquests resultats, encara sense publicar en cap revista científica, són superiors als que va anunciar, que des d'ahir té l'única pastilla anticovid aprovada per l'Agència Europea del Medicament . Aquesta píndola té una eficàcia del 50% per evitar hospitalitzacions, segons l'empresa que la fabrica.L'eficàcia de la pastilla de Pfizer, segons la farmacèutica, es produeix entre els pacients amb factors de risc que reben la píndola tres dies després d'experimentar símptomes., ha dit la companyia.Pfizerper a l'ús del tractament, encara que és previsible que no estigui disponible fins d'aquí a uns mesos i que al principi la capacitat de subministrament sigui limitada.Les píndoles contra la Covid es presenten com una opció per a reduir el risc d'hospitalització, sobretot en, com els majors de 60 anys i els pacients amb obesitat o diabetis.El tractament de Pfizer consisteix en, enfront del de Merck, que és de 40 píndoles en el mateix temps. Les dades anunciades per la companyia inclouen registres de 1.200 adults que han participat en els assajos, realitzats als Estats Units en ple auge de la variant Delta. Tots els voluntaris estaven sense vacunar i tenien algun factor de risc.​​

