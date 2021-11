El Govern implantarà l'educació sexual i afectiva des de l'etapa dels 0 als 3 anys

La mare de la menor violada a Igualada la matinada del passat dilluns ha escrit una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què demana endurir la llei per evitar agressions com la que ha hagut de viure la seva filla. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha dit que, tot i sentenciar que "".En una entrevista a Els Matins de TV3, Verge ha avisat queen diferents àmbits. Un d'aquests, les. La consellera ha assegurat que s'ha de fer una feina des dels centres educatius perque acaben creant en conjunt de laen què vivim.Seguint aquesta línia, Verge ha avançat que ". "Es protegeix contra l'abús sexual infantil", justifica la consellera, alhora que explica que es volenlesperquè els joves puguin viure la sexualitat des de "l'autonomia i la llibertat".Des del Departament d'Igualtat i Feminismes consideren que s'ha de preparar l'alumnat perquè sàpiguen conèixer el seu propi cos, peri perquè puguin tenir. Així, veuen en l'escola un lloc on es puguin "construir" relacions interpersonals i afectives.Preguntada per si els nous pressupostos de la Generalitat permetran fer aquest desplegament, Verge ha estat clara: "". La consellera ha reivindicat que l'educació sexo afectiva està recollida en fins a sis lleis catalanes i demana que hi hagia totes les escoles, així comper impartir-los, perquè considera que "".

