Els comerços de Barcelona s'agrupen per sobreviure a Amazon

Victoria Alonso, la propietària de la Guanteria Alonso, a la botiga. Foto: Marina León

Elés lade Barcelona a la qual milers de comerços de la ciutat s’han lligat per vendre els seus productes mitjançant una pàgina web. Impulsada per, l’entitat que agrupa els eixos comercials de Barcelona Oberta i Barcelona Comerç, l’eina permet visibilitzar les botigues barcelonines a través d’internet. El BCN Market facilitarà a aquells comerços que encara no venen per internet, poder-ho fer. A més, la iniciativa permet anunciar-se a través d’una web en la qual els més deque ja hi participen poden promocionar els seus productes."Va enfocat a aquelles botigues que fins ara no havien fet el pas a la. Es pretenia", assenyala Salvador Vendrell, el president de. El que ha passat és que molts dels negocis barcelonins ja comptaven amb una eina d’e-Commerce, i el BCN Market està sent, per a ells, una manera d’anunciar els seus productes a través d’unAmb una inversió de, l’Ajuntament de Barcelona ha participat del BCN Market donant-li una empenta amb els, dels quals ja s’han bescanviat al voltant de. El descompte pot fer-se servir per compres iguals o superiors a 20 euros i suposa, per a botigueres com la mestressa de la, "un increment de les compres”.A Barcelona existeixen 60.000 empreses d’activitat econòmica,. El president devalora les dades com a positives i afirma que cal estar "contents", tenint en compte que el projecte suma poc més de tres setmanes en funcionament.Des de l’Ajuntament de Barcelona parlen de "combatre els grans competidors de la venda electrònica com Amazon", però el cert és que el BCN Market ". "La intenció no és lluitar contra Amazon, el que es pretén és donar visibilitat digital als comerços de la ciutat, així com una eina que els permeti penjar el seu producte i vendre’l online”, explica Vendrell.

Un canvi impulsat per la pandèmia de la Covid-19

La pandèmia ha accelerat el procés d’aparició del BCN Market. "El que potser hauríem aconseguit en dos anys, s’ha avançat", expliquen des de Barnacom. I això ha passat no només pel que va suposar el confinament pels negocis que no tenien plataforma online, sinó pels. Segons Vendrell,. Abans de la pandèmia, explica, les vendes per internet rondaven del 5% al 7%; actualment, es troben en un 15%. Per això, un dels objectius és "pal·liar el 20% de la venda quedavant d'altres plataformes” apunten des de Barnacom, com Amazon. Per als botiguers, la pandèmia també ha estat un dels motius per adherir-se al BCN Market., director creatiu de la, ho detalla: "Tots els que hem estat tocats per la pandèmia, per molt que ara facturem el mateix que el 2019, la recuperació és abismal, perquè hem perdut molt”.

El BCN Market i els botiguers del centre de la ciutat

La Marisa, treballant a la Xocolateria Fargas. Foto: Marina León

Per a les botigues barcelonines, el market place ha estat una eina que els ha servit per donar-se a conèixer al món online. Des de laexposa la necessitat que els petits comerciants s'agrupin: "Els petits hem d’estar junts perquè la gent pugui trobar de seguida tota l’oferta de la ciutat”. Encara que a ella no li han tramitat compres mitjançant el BCN Market, sí que diversos clients s'han informat d’allò que volen a través de la web i després, presencialment, s’ho emproven i ho compren. Des de Raima, hi estan d’acord: “Les iniciatives que tenen a veure amb el comerç local sempre són positives. Ara mateix, el comerç local està bastant tocat i, per nosaltres,”. Això sí, Muntaner, creu que l’Ajuntament hauria d’anunciar més la iniciativa, ja que encara no han notat cap diferència.A la, el BCN Market està fent-se notar, i és que des que van començar a oferir els bonus el 18 d’octubre, explica la"cada dia ve algú amb el bonus a comprar". "De moment, crec que està tenint una”, afegeix. "Els comerços de Barcelona demanen que hi hagi campanyes d’aquest estil”, sentencia.

