Illa insta Aragonès a triar entre la «radicalitat» de la CUP i el «centralisme» del PSC

El líder delal, insta el president Aragonès a triar entre la "radicalitat" de lai el "centralisme" dels socialistes per l'aprovació dels pressupostos . Illa ha reiterat la predisposició del seu grup per arribar a un acord. "La pilota està a la seva teulada,, sinó de buscar acords amplis", ha dit.En aquest sentit, ha valorat positivament el gest d'al Congrés que va permetre que els pressupostos de l'Estat hagin superat el debat a la totalitat. "De responsabilitat i sentit comú", afirma Illa, confiat que aquesta aliança es pugui donar al Parlament per aprovar els pressupostos catalans. També ha destacat la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, de la que espera acords rellevants.Illa ha fet aquestes declaracions aquest divendres a, en el marc d'una visita al Camp de Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor