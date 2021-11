Estat i Generalitat acorden ampliar la plantilla de Mossos fins als 22.006 agents

Tràmits perquè els Mossos siguin una policia "d'un estat membre"

Primera reunió en tres anys

Lai l'han acordat aquest divendresfins als 22.006 agents. Era el punt central de la reunió de laque s'ha celebrat aquest matí al Palau de la Generalitat, i que ha comptat amb la presència del president, el ministre d'Interior,, i el conseller d'Interior, entre d'altres. L'ampliació del sostre del Mossos, és a dir, del nombre màxim d'agents que pot assolir el cos era una demanda de la policia catalana dels últims anys. Les dues parts feia setmanes que negociaven i finalment avui s'ha certificat l'acord.A dia d'avui hi ha, comptant amb les noves promocions que s'han incorporat al cos. El sostre, fins ara, era d'uns, una xifra que no s'actualitzava des de 2006 malgrat les reiterades demandes de la policia catalana per l'augment de la població i l'aparició de noves amenaces per a la seguretat. Des d'Interior ja es demanava no deixar passar més temps per certificar un pacte que s'ha negociat durant setmanes. A mitjans de setembre, Elena i Marlaska van tenir una primera presa de contacte per aplanar el terreny. "És l'acord més important en matèria de seguretat en els darrers 15 anys", ha ressaltat Elena.Elena ha recordat que la reunió d'avui de la junta de seguretat és la primera des de 2018, i ha remarcat la importància de la col·laboració entre institucions en matèria de seguretat. "És sensible i nuclear, perquè així ho és la seguretat dels ciutadans", ha dit. Estat i Generalitat han arribat a acords "necessaris i transcendents", concretament un nou sostre per a Mossos després de 15 anys. Aquesta ampliació serà de, que farà un total dedels Mossos."No hi ha tempos, hi podem arribar quan vulguem i ho anirem fent de manera esglaonada, amb un increment de 800-900 agents anuals", ha explicat el conseller.Altres acords que s'han assolit fan referència a. En aquest sentit, Elena ha ressaltat el compromís en la millora de la transmissió d'informació de les dades vinculades a la. "Això ens fa ser molt més eficients en el combat contra la violència masclista", ha dit. També s'ha arribat a un acord polític per incloure els Mossos a les bases de dades de la Unió Europea i internacionals, així com la participació de la policia catalana en els plans estratègics contra diversos delictes o el creuament de les dades dels hotels per identificar persones en cerca i captura.Un altre acord fa referència a l'operativa i a la possibilitat de fer un seguiment transfronterer quan es produeix un delicte. Això es va acordar a l'anterior junta de seguretat, però avui s'ha acordat una ampliació, que serà operativa en un termini d'aproximadament sis mesos. ". Més mossos al servei de la gent, més mitjans, més interconnexió amb les policies de l'estat de la UE, que ens permet treballar amb l'horitzó de Mossos 2030", ha celebrat Elena, que ha deixat clar que avui comença una "nova etapa".Elena ha rebutjat lad'una noia ai ha volgut enviar un missatge de suport a les víctimes i a les famílies, i ha mostrat el compromís d'"actuar" davant de les agressions masclistes. El conseller ha qualificat de "" les persones que van perpetrar l'agressió sexual però ha admès que no té cap novetat respecte a la investigació. "La lluita contra la violència masclista és una de les prioritats del Departament. És un objectiu i hi posarem tants mitjans com sigui necessari, també per fer seguiment i acompanyament a les víctimes", ha dit.El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska ha agraït la presència del president Pere Aragonès a la junta de seguretat, que fa evident la importància de la cooperació institucional en matèria de seguretat. "Hem mantingut un clima de cordialitat i cooperació institucional. Agraeixo l'actitud i la hospitalitat", ha dit, i s'ha mostrat convençut que amb el temps s'ha pogut "construir un model de cooperació", ha dit.Marlaska ha aplaudit l'acord per ampliar la plantilla dels Mossos, que permetrà augmentar la ràtio de policies per habitant. "No hi ha terminis per fer efectiva l'ampliació, però cal seriositat i formar bé els agents", ha avisat el ministre. També s'ha compromès a fer els tràmits necessaris perquè elsi tingui accés a les bases de dades europees i internacionals. "Seran una policia espanyola més", ha dit el ministre, i ha deixat clar que això serà "en la major brevetat possible".El minstre ha reiterat el compromís en treballar per combatre la violència masclista i, en aquest sentit, es treballarà per aconseguir la "major protecció" de les víctimes de violència de gènere. "La conclusió més rellevant és que el Ministeri i el Departament d'Interior compartim que laentre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil és important perquè és eficaç i beneficia la ciutadania de Catalunya", ha dit, i ha ressaltat que la missió de la policia és permetre que a Catalunya es puguin exercir "drets i llibertats en un marc de seguretat".La trobada ha arrencat a les 11h i s'ha allargat unes dues hores. Ha estat presidida peri ha comptat amb la presència del secretari general d'Interior,, i del director general de la Policia,, i el cap d'Assessoria Jurídica d'Interior,. També hi ha estat el major,Per part de l'Estat hi serà el secretari d'Estat de Seguretat,, la delegada del govern espanyol,, i el director de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat,. També representants de la resta de cossos policials espanyols, lai laLa d'aquest divendres és la primera reunió de la junta de seguretat des del setembre de l'any 2018, amb el conseller. Fa tres anys, el ministre Marlaska es va desplaçar a Catalunya quan feia pocs mesos que s'havia aixecati encara amb l'impacte de l'empresonament del Govern i l'exili, i dels fets de la tardor de 2017. En aquella trobada no hi va ser el major Trapero, apartat del càrrec i pendent del seu procediment judicial que acabaria en La reunió de 2018 va servir per acordar la integració els Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) , una demanda que s'havia posat al centre del debat després de l', i també per vetllar per la convivència i la neutralitat de l'espai públic, en ple conflicte pels. Després, arran de la dinàmica electoral espanyola, la inhabilitació del presidenti la pandèmia, la junta de seguretat ja no es va tornar a reunir.

