Tres de cada quatre dones amb trastorns psiquiàtrics han estat víctimes de violència masclista

Elal llarg de la vida, segons la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que agrupa els professionals d'aquesta especialitat de tot Catalunya.Girona acull aquest divendres les quartes jornades sobre "". Els experts indiquen que els abusos sexuals, la negligència infantil o la violència masclista tenen un elevat impacte en la salut mental i afecten especialment les dones. Tres de cada quatre dones amb problemes de salut mental han estat víctimes de violència i les jornades se centren a conèixer elsque més afecten les dones per tal de poder-los prevenir, detectar i abordar.Lesal llarg de la vida són molt prevalents entre les persones que pateixen un, especialment els trastorns, els trastorns, els trastorns de(especialment el TLP), els trastornsi els trastorns perPer això, el Grup de Treball Dona i Salut Mental de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM), de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha organitzat les quartes jornades sobre "Violència Masclista i Salut Mental", sota el títol "Abordatges del trauma". Les jornades es fan aquest divendres, de forma virtual i presencial, a l'Auditori Josep Irla de Girona, amb participació de més de 600 professionals d'arreu de Catalunya.La vicepresidenta de l'SCPiSM, la doctora Gemma Parramon, assenyala que amb aquesta jornada es preténi aprofundir en el coneixement sobre l'impacte que l'estrès crònic té sobre la neurobiologia i aprendre com abordar-lo. Les dones que conviuen amb situacions de violència per part de la parella s'exposen a amenaces a la seva integritat física i psicològica. Aquest entorn té un efecte clar en el sistema endocrí, immunològic i cerebral. Les conseqüències són clares, afirma Parramon:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor