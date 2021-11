Detingut un home per violar una dona a l'entorn de la Seu Vella de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest dijous un home de 45 anys per haverd’uns 40 anys a l’entorn de la Seu Vella de la ciutat.Explica Segre i ha confirmat, l’individu ha estat arrestat de matinada després que la víctima anés aa la comissaria de policia. La dona presentava diverses contusions, una ferida a la cella i portava la roba mig estripada per l’atac. Ha estat traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d’avisar els agents.Laha estat determinant per poder detenir-lo. Es preveu que passi a disposició judicial aquest divendres. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació d’aquest cas.

