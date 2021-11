Els liberals ja no s'amaguen

L', reconegutha complert cinc anys i ho ha celebrat a l'engròs amb un sopar de gala al Sagardi, a la terrassa del. Un cop d'ull als principals vips assistents permet fer-se una idea de la incidència del pensament liberal en la societat catalana. Hi ha assistit la consellera d'Acció Exterior i Transparència,, així com dirigents empresarials com, secretari general adjunt de Foment; el president de la Cecot,, o el secretari general de Pimec,La consellera Alsina ha intervingut per elogiar dos dels guardonats d'aquesta nit,, de, afirmant que l'empresa representa "el model que volem", i tot seguit ha felicitat l'Institut Ostrom pel seui la capacitat de generar "debat documentat" que s'allunya de les fake news. Alsina ha fet una defensa apassionada del, que ha lligat a les democràcies, la separació de poders i la separació de l'esfera pública i la privada.Alsina ha assenyalat que laha generat "guanyadors i perdedors", però ha lamentat que aquests darrers "s'han apuntat als populismes", una situació que ha dit que ella ha viscut als. Ha defensat l', però "entès no des del paternalisme sinó des de l'".Hi era present una representació rellevant del sobiranisme més empresarialista, des de l'exconseller d'Economiaa la secretària general del PDECat i exconsellerai l'exconsellerretrobats tots aquesta nit a tocar del mar. S'hi han trobat també expolítics del camp exconvergent, com(ex-UDC) o(Demòcrates) també ha compartit mantell.Hi havia empresaris i directius de perfil emergent i agressiu, com l'esmentat(director de Comunicació d'Airbnb) o(Savills Aguirre Newman). Ser un empresari liberal, o anar d'emprenedor liberal per la vida és una mica diferent que fer-ho amb altres etiquetes, com la democristiana, per exemple. A un democristià se'l distingeix per mirar de fer-se perdonar l'èxit en l'altar de la cohesió social o de la comunió entre classes. En canvi, el liberal sol mostrar-se més. Al capdavall, si s'ha guanyat, on hi ha el problema?el president de l'institut, ha explicat que el laboratori d'idees va néixer amb la pretensió de reforçar el corpus de pensament liberal,i ha assegurat que s'han consolidat com un centre d'influència en la societat civil i en el debat sobre. S'ha queixat de "la inexistència d'un" a l'estat espanyol i de les dificultats que, segons ell, arrossega l'emprenedoria per engegar nous projectes, invocantHerrera ha elogiat les polítiques liberalitzadores fetes ala partir dels vuitanta, com les que es van fer a Suècia i Nova Zelanda. Sense esmentar-los explícitament, països on, després d'etapes de govern laborista o socialdemòcrata, van arribar al poder governs conservadors. És el cas dea Gran Bretanya.En el transcurs de la gala han estat guardonats diverses personalitats. Una ha estat l'exconseller i acadèmic Andreu Mas-Colell, a qui s'ha reconegut per la seva aportació intel·lectual. Mas-Colell ha fet una crida a enriquir el debat públic, que segons ell depèn de laD'aquí la contribució que fan entitats com Ostrom, ha dit l'economista. Mas-Colell no ha fet referències polítiques però sí que ha assegurat que la societat catalana viu un procés de ", com també succeeix en les altres societats del nostre entorn".Òscar Pierre i Sacha Michaud, de Glovo, han rebut el premi alque ha atorgat Ostrom. Pierre ha apel·lat a l'que és necessària per obrir-se pas en el món del negoci, ha explicat que són presents a una vintena llarga de països i que ha estat a l'estat espanyol on han topat més dificultats i han rebut més crítiques en el que ha qualificat de "tsunami mediàtic". S'ha referit així a les polèmiques i denúncies per les condicions de vida de la gent que treballa per Glovo.En els seus inicis, els de l'Institut Ostrom es queixaven de ladel pensament liberal en els llocs on es prenen les grans decisions polítiques. Més que de parlar de liberalisme, potser fora més encertat parlar de liberalismes, ja que són molt diferents les tradicions que s'anomenen liberals d'Europa o dels Estats Units. En el cas d'Ostrom, sembla pesar més la influència dels corrents més(i antisocials) deldels EUA que la tradició liberal republicana catalana. En tot cas, a partir d'aquesta nit, ja no podran dir que no se'ls escolta.

