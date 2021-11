El català retrocedeix a l'àmbit educatiu. Si el 2006 el 56% dels estudiants s'adreçaven sempre o gairebé sempre al professorat en català, el 2021 només ho feien el 39,4% dels alumnes, segons una enquesta feta a alumnes de 4t d'ESO pel Departament d'Educació.L'ús del català també es redueix en les activitats en grup, on el 2006 l'empraven el 65,8% dels alumnes i ara només ho fa un 21,4%. "A partir d'aquesta disminució progressiva de l'ús el català presentem aquest pla", ha argumentat Cambray, per a qui el català és "una qüestió de país" que afecta tots els àmbits.: si el 2006 s'adreçava als alumnes en un 63,7% dels casos, amb dades del 2021 s'ha reduït la xifra fins al 46,8%. "Sabem que molts professors no fan les classes en català: cada centre educatiu té un projecte lingüístic i els professors s'hi han d'adaptar; facilitarem les eines perquè això passi", ha dit.Per revertir aquest retrocés de l'ús de la llengua catalana en escoles i instituts, el Govern ha presentat aquest dijous un, que començarà el 2022 en dos centenars de centres i s'estendrà a la resta dels centres en els pròxims tres anys.El pla inclourà un monitoratge de l'ús del català en cada centre, una anàlisi de les dades per part d'un grup format per professorat i tècnics d'integració i un seguit de formacions al professorat perquè incideixin en els àmbits on s'hagin detectat més mancances. Educació ha remarcat que els projectes lingüístics del centre es poden canviar, però s'han de respectar, davant la constatació que part del professorat fa classe en castellà.

