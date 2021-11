El Govern desplegarà un pla de xoc per augmentar l'ús del català en escoles i instituts

El Govern es proposa reforçar les polítiques de foment del català i començarà amb un. Aquest pla serà el primer d'un seguit d'actuacions. En aquest sentit, el Departament de Cultura demanarà a tots els departaments de la Generalitat que recopilin totes les dades relacionades amb la llengua per emprendre iniciatives que millorin la salut del català, una tasca que coordinarà la comissió interdepartamental de política lingüística."Fa quaranta anys ens vam prometre que tothom que visqui a Catalunya conegui el català (...) Ens trobem a una distància considerable d'haver assumit aquests mínims", ha advertit la consellera de Cultura,, que ha reconegut el "context difícil" en què la Generalitat ha treballat per la normalització lingüística fins ara i ha anunciat una, en un pla que començarà a aplicar-se en escoles i instituts l'any vinent.Cada un dels més de 3.000 centres educatius d'arreu del territori haurà d'identificar les mancances que detecten en l'ús del català i posteriorment Educació aplicarà, incrementar l'ús de la llengua catalana als centres i "potenciar el rol del docent com a model lingüístic" en un pla que durarà quatre anys. Elcomençarà a aplicar-se el pla en, repartits entre primària, secundària, FP i batxillerat, tant d'educació pública com privada i concertada; i en els tres cursos següents la iniciativa arribarà cada any a un miler d'escoles i instituts.Després de recollir dades en el primer trimestre del 2022, en el segon trimestre es crearan en cada centre educatiui els equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC). Aquests equips aplicaran indicadors per identificar la situació lingüística del centre i coordinaran la formació al professorat, que s'impartirà durant el tercer trimestre i anirà a càrrec del. L'objectiu, segons el conseller d'Educació,, és que l'escola catalana sigui en català, "ara i en el futur""La norma d'ús del carrer, en què els catalanoparlants es passen al castellà per adreçar-se a qui no ho és, ha pres molt més lloc dins de les escoles", ha recordat el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Per revertir aquest retrocés del català a l'escola hi hauràgenèriques, impartides pel Consorci, i d'altres específiques sobre el, en l'esport i en el "temps migdia", en què s'implicaran els tècnics LIC.El conseller ha posat exemples de la. El 2006 el 56% dels estudiants s'adreçaven sempre o gairebé sempre al professorat en català, mentre que el 2021 només ho feien el 39,4% dels alumnes, segons una enquesta feta a alumnes de 4t d'ESO. L'ús del català també es redueix en les activitats en grup, on el 2006 l'empraven el 65,8% dels alumnes i ara només ho fa un 21,4%. "A partir d'aquesta disminució progressiva de l'ús el català presentem aquest pla", ha argumentat Cambray, per a qui el català és "una qüestió de país" que afecta tots els àmbits.: si el 2006 s'adreçava als alumnes en un 63,7% dels casos, amb dades del 2021 s'ha reduït la xifra fins al 46,8%. "Sabem que molts professors no fan les classes en català: cada centre educatiu té un projecte lingüístic i els professors s'hi han d'adaptar; facilitarem les eines perquè això passi", ha dit.La iniciativa anirà acompanyada d'accions pel que fa a la. En aquest sentit, Cambray ha explicat que Educació treballarà amb el Departament d’Universitats perquè els futurs professors que ara estudien a les universitats arribin a les aules amb la formació adequada de català.

