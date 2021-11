ERC refermarà l'aposta pel referèndum en un acte aquest dissabte

"No va bé". És l'expressió que en públic i en privat utilitzen des de la CUP per advertir que a hores d'ara res fa pensar que acabin aprovant els pressupostos de la Generalitat . Els anticapitalistes han exposat les seves reivindicacions de forma reiterada i, considerant que no s'avança en la negociació amb la conselleria d'Economia, capitanejada per, esperen que sigui el president de la Generalitat,, qui acabi intervenint per desencallar la situació. "Tenim unamb ell i es va comprometre amalgrat l'entesa amb Junts", sostenen des de la CUP. Des d'Economia, en tot cas, s'insisteix que les converses es mantenen i garanteixen que els comptes potenciaran les polítiques socials -clau per revertir les conseqüències de la pandèmia, especialment en- i també el transport públic, englobat dins d'aquest mateix àmbit. El Govern aprovarà dimarts que ve els comptes sense tenir garantir el sí de la CUP , una distància que es va fer pal·lesa aquest dimarts durant la sessió de control al Parlament . Fonts de Presidència expliquen que és Economia qui lidera la negociació en coordinació amb Aragonès i que, com va passar el dimarts de la setmana passada. En tot cas, avancen que els pressupostosque es van incloure en el pacte d'investidura, que defineixen com a tangibles i realitzables. "", asseguren, tot i que precisen que hi ha qüestions que es poden executar de forma més immediata i d'altres que requeriran d'un procés més llarg. El pacte incloïa una revisió del compliment en dos anys a través del mecanisme de la qüestió de confiança a Aragonès.Fonts de Junts consultades perassenyalen, a banda, que Giró ha parlat reiteradament amb la CUP per elaborar els pressupostos. "Si voten que no, no s'entendrà perquè s'han fet amb ells", ressalten les mateixes veus consultades. Des d'Economia s'assenyala que existeix confiança en el fet que els comptes. En els càlculs interns, de fet, s'ha tingut en compte que l'última vegada que els pressupostos van ser aprovats al Govern pels volts del 9 de novembre, com passarà enguany, es van validar aljust abans de Nadal.Els anticapitalistes, però, mantenen que fins ara no hi ha símptomes de compliment de les matèries acordades i ho atribueixen a les tibantors i reticències en la coalició. Comprenen la difícil convivència entre ERC i Junts al Govern, amb diferències evidents en qüestions comque incomoden els republicans però que estan incorporats en l'agenda governamental. Tot i això, argumenten que si ells van facilitar la investidura d'Aragonès va ser perdel Govern i que, en tot cas, es cosa dels dos socis resoldre les discrepàncies internes.Els acords per facilitar la presidència republicana són, per a la CUP,i la sensació que tenen és que des del Govern es pretén "estirar com un xiclet" les condicions que van rubricar a l'inici de la legislatura., avisen. És per això que situen en mans d'Aragonès que la negociació faci un tomb per satisfer demandes concretes, com garantiri de transport sanitari, fer canvis en la fiscalitat -Giró ha dit per activa i per passiva que no- i incrementar elDes de Presidència insisteixen que tot el que va quedar per escrit es veurà reflectit als comptes. El problema, alerten, és anar afegint noves qüestions. De fet, la CUP busca que almenys es "qüestioni" el model econòmic que pivota en macroprojectes com el dels. Més enllà de les propostes concretes, la CUP retreu a ERC que l'enfocament de la legislatura no sigui ni de "gir a l'esquerra" ni de conflicte amb l'Estat per evidenciar els límits del marc autonòmic. Com a exemple posen que ERC no posii construeixi nous acords amb el PSOE, com ara el de la tramitació dels pressupostos estatals, en base a aquests incompliments., lamenten.És per tot plegat que la diputadava advertir dimarts des del faristol del Parlament que el mandat no avança en el sentit que es va pactar en matèria social i en matèria nacional. En els darrers dies, i arran de la proposta del líder d'Òmnium,, de "sense adjectius" i que estigui, han tornat a situar el focus en la manca d'un horitzó compartit del moviment independentista. Els anticapitalistes continuen pressionant tant ERC com Junts perquè segellin un compromís per tornar a posar les urnes amb o sense consentiment del govern espanyol Aquest dissabte, ERC té previst un acte amben el qual refermaran la seva aposta d'esprémer la negociació amb l'Estat per avançar cap a un referèndum amb garanties. La principal diferència amb els anticapitalistes és que aquests consideren que-demanen que sigui- mentre que ERC descarta lligar la proposta a un calendari perquè consideren que el referèndum s'ha de celebrar quan es compti amb les condicions per fer-lo a nivell de reconeixement i legitimitat.En tot cas, els republicans esperen que la posada en escena de dissabte contribueixi aamb els cupaires en matèria pressupostària. Els d'Aragonès rebutgen sospesar un soci alternatiu per aprovar els comptes malgrat que el PSC s'hagi ofert reiteradament i sostenen que s'ha de. També la CUP manifesta que aquesta és també la seva prioritat i per això assegura que continuarà asseguda a la taula, però reclamaal president per complir les condicions pel qual el van investir, exigència que des de Palau donen per fet que quedarà satisfeta.

