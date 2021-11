Sabater reclama «valentia» per afrontar el debat sobre el model policial

La diputada de la CUPha demanat als grups parlamentaris que no facin unde laque ha constituït el Parlament aquest dimecres. Sabater ha estat escollida com a presidenta de la comissió per 10 vots a favor, 3 en contra i 1 en blanc i ha manifestat la voluntat de celebrar una primera sessió de treball abans d'acabar l'any. La presidenta del grup parlamentari de la CUP ha defensat que, en el moment polític actual, cal"Tots som conscients que aquesta comissió és molt important. Té una complexitat especial i respon a una. Estem en un moment polític que cal valentia per afrontar un debat que tenim al Parlament", ha afirmat Sabater just després de ser escollida presidenta.Segons Sabater, la comissió d'estudi ési ha demanat als partits que es prenguin els treballs amb "la seriositat que requereix".(ERC) ha estat escollit vicepresident de la comissió i(Junts), secretària.També s'ha constituït la. En aquest cas, el diputat d'ERCn'és el president,(PSC) n'és la vicepresidenta i(Junts), la secretària.Finalment, el Parlament ha constituït la. La diputada de Juntsen serà la presidenta;(PSC), la vicepresidenta; i la diputada d'ERC, la secretària.

