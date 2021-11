El Parlament dona via lliure a la internalització del transport sanitari

La proposició de llei per a laha superat el debat a la totalitat al ple del Parlament d'aquest dimecres. La cambra ha tombat l'esmena de retorn de Vox amb els vots en contra de PSC, Junts, ERC, Cup i comuns. Cs i el PP s'han abstingut. En la defensa del text de la proposició de llei, la diputada cupaireha insistit en "finalitzar" amb les "problemàtiques" que comporta l'actual model de gestió del servei d'ambulàncies de Catalunya. De fet, la internalització del transport sanitari és una de les. Durant el debat hi ha hagut una concentració de treballadors del sector davant de l'edifici del Parlament.La diputada de Voxha defensat l'esmena a la totalitat i ha justificat que el seu grup defensa un model "de". En aquesta línia, ha assegurat que un servei públic comportarà "esprémer els catalans amb nous impostos". "D'on trauran el capital per crear un nou model a nivell autonòmic? Pretenen tancar empreses privades, que són les úniques que generen riquesa?", ha qüestionat la diputada de Vox.Per la seva banda, el diputat del PSCha apostat per la "millora" dels serveis sanitaris, que ha assegurat que han de ser "integrats i públics". García ha assegurat que la pandèmia ha posat de manifest la "necessitat d'un sistema àgil" de salut. Al seu torn, el portaveu d'En Comú Podem,, ha insistit en què la salut "no pot continuar en espais de negoci". "Hem de decidir si volem que sigui un espai de negoci o una pota de l'estat del benestar", ha dit Cid. Així mateix, ha assegurat que la solució és un servei "de primera" i "igual per tothom independentment del seu nivell de renda".Durant el debat parlamentari la diputada de Csha qüestionat que la internalització del servei permeti "resoldre tots els problemes i injustícies" dels treballadors de les ambulàncies. En aquest sentit, ha demanat "no escalfar el cap a la gent". Grau també s'ha posicionat en contra de Vox i ha criticat que es mostri a favor d'un model privat "sense filtres ni manies". Des del PP,ha demanat "no renunciar a la col·laboració publicoprivada" i ha considerat que el "problema" és la manera "com s'utilitzen els recursos".Al seu torn,(JxCat) ha reiterat que el debat "no és la titularitat", sinó que pel diputat de Junts el pal de paller ha de ser "el servei que s'ofereix als ciutadans". "La internalització no ho és tot", ha assegurat. Finalment, des d'ERC el diputatha assegurat que tirar endavant la proposició de llei sobre la internalització del transport sanitari és una "oportunitat" per "avançar cap a la titularitat pública del servei" i "garantir una millor qualitat".La proposició de llei de la CUP-NCG, registrada el passat 16 de juliol, aposta per, de manera que s'absorbeixin els treballadors subcontractats. Això implicaria recuperar la gestió que actualment Salut deriva a empreses privades.

