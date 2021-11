Montero promet diàleg pels pressupostos: «La confiança ens l'hem de guanyar dia a dia»

Els fons de la UE

La ministra d'Hisenda,, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels grups per aprovar elsi al seu "compromís" amb el "futur de la ciutadania". En la intervenció inicial al debat de totalitat dels comptes públics aquest dimecres al Congrés, Montero ha defensat que els comptes aporten "solucions", són "històrics" i són "objectivament bons", ja que són "indispensables per consolidar la" i fer que aquesta sigui "justa".En concret, la ministra ha expressat agraïment a les formacions que, com, han descartat presentar una. "Sé que la confiança ens l'hem de guanyar dia a dia", ha afirmat, i ha assegurat que demostrarà que "dialogant es pot avançar en allò que ens uneix" i ha obert la porta a acceptar esmenes parcials.A les formacions que sí que n'han presentat, Montero ha demanat un "debat franc des del respecte i l'educació", ja que "sobra, soroll, debat curt i sobreactuació". "La política de la terra cremada no és útil per als ciutadans", ha defensat la ministra, que ha retret manca de "crítica constructiva" a l'oposició.Montero ha censurat les crítiques de la dreta als pactes per aprovar els pressupostos i ha criticat que parlin de "traïció" i "xantatge". "No es pot retreure que el govern treballi fins a l'extenuació per defensar l'interès general des deli el respecte al conjunt de forces polítiques", ha dit. La titular d'Hisenda ha afirmat que intentar aconseguir el major nombre de suports "no és cap excentricitat" sinó que és "l'obligació de qualsevol govern que vol estabilitat". "Els ciutadans mai voten malament", ha dit.Montero ha afirmat que el govern espanyol manté laque acompanya els comptes públics, els quals preveuen un augment del 7% del PIB l'any vinent, i ha augurat que el primer trimestre de 2022 tindrà un dinamisme superior al de 2019. "Que l'escenari sigui volàtil no implica que no tinguem un rumb ben definit", ha dit, en relació amb alguns elements "potencialment negatius", com la crisi de la cadena de subministraments. "Magnificar-los distorsiona la realitat", ha defensat.La ministra també ha celebrat les dades d'atur d'octubre , quan ha baixat per primer cop en el desè mes de l'any en la sèrie històrica. "Reflecteixen que la recuperació és una realitat per molt que al PP li pesi", ha afirmat, i ha dit que "avui, a Espanya treballen més persones que abans de la pandèmia".Els comptes públics per al 2022 contemplen unarècord, amb 240.375 milions d'euros -248.391 si se sumen els fons europeus-. "Invertir en despesa social no és malbaratar, és garantia d'una societat justa i la base d'un creixement econòmic equilibrat", ha defensat Montero. Els pressupostos també són "els més inversors de la història", amb 40.000 milions d'euros d'inversió pública, en gran part per l'impacte dels fons europeus, ja que incorporen 27.633 milions dels fons dels quals nou de cada deu es destinaran a inversió.Montero també ha destacat que són uns pressupostos que aposten pels joves, amb 12.550 milions per a polítiques per a la, i la, amb 13.298 milions a investigació, desenvolupament, innovació i digitalització. La titular d'Hisenda ha assegurat que també són uns comptes que demostren el compromís del govern espanyol amb el model territorial. "Apostem per la, la descentralització i el diàleg com a via per solucionar els problemes que estan enquistats", ha dit.Del, en data de 31 d'octubre, Montero ha dit que ja s'han compromès el 51,8% de les obligacions, s'han reconegut el 34,4% del total i s'ha autoritzat la despesa del 67,5% dels fons consignats. "L'execució dels fons està assolint velocitat de creuer", ha dit. La titular d'Hisenda ha assegurat que els fons són una "oportunitat única per transformar el país".La ministra també ha confirmat que durà al Consell de Ministres un text legal que "corregeix" els elements que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals de l'perquè els ajuntaments puguin seguir cobrant el tribut. Montero ja va avançar ahir dimarts a la tarda en la sessió de control al Senat, que tenia preparada una "norma substitutòria" perquè els municipis puguin mantenir aquesta font de finançament.Al seu torn, el líder del PP,, li ha reclamat que "retiri" uns pressupostos que ha qualificat de "falsos", "insensibles", "radicals" i "ruïnosos", i que, a més, han estat "pactats amb Bildu a canvi d'", "amb ERC a canvi dels", i "amb el Partit Comunista", qui ha posat "potes enlaire la legislació laboral". Si no retira els comptes, ha advertit en una frase que en recorda una de cèlebre de l'exministre Cristóbal Montoro, "haurà de venir el PP a arreglar la ruïna que per tercera vegada a la història ha deixat un govern socialista", i ha afegit: "I ho farem reformant i impulsant Espanya malgrat un govern tan nefast com el seu".El líder popular ha fet aquestes manifestacions en un discurs sense papers on ha defensat l'esmena a la totalitat que la seva formació ha presentat contra els comptes. Una de les set (PP, Vox, Cs, Junts, CUP, CC i Foro Asturias) que cauran previsiblement aquest dijous en una votació on ERC i Bildu, entre altres forces, impediran la devolució dels comptes.Casado ha retret al president del govern espanyol,, que no hagi assistit al Congrés per defensar un "pressupost mort" que neix de la "hipocresia" perquè pretén revertir unes polítiques del PP que van servir per "pagar els deutes" generats pel govern de Zapatero. Aquest pressupost -ha dit en llenguatge taurí- "ha de tornar al corral, perquè no es pot lidiar".Segons Casado, el govern espanyol ha portat al Congrés uns comptes "insensibles" que no tenen en compte la situació de les persones que estan a l'atur, i també "falsos" perquè "ningú es creu les previsions macroeconòmiques". També ha qualificat els pressupostos de "radicals" i "ruïnosos", i ha apuntat que "fan el contrari del que fan els països europeus: augmenten eli els".Ha retret també al govern espanyol la gestió de lai ha afirmat que Espanya "és el pitjor en la recuperació en tot el món desenvolupat". En el seu discurs, Casado també ha acusat el govern espanyol d'enganyar els ciutadans respecte a les condicions que acompanyen l'arribada dels fons europeus.Ha advertit que, si el govern espanyol no publica aquesta setmana l'per conèixer la condicionalitat de Brussel·les per rebre els fons europeus, el PP anirà al Parlament Europeu, i ha avisat: "I el farem públic". Per això ha culminat el discurs reclamant a Montero que retiri els pressupostos. Si no ho fa, ha dit, "haurà de venir el PP a arreglar la ruïna d'un govern tan nefast com el seu".

