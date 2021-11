Piqué, «envejós» de Madrid: «M'agradaria que Barcelona estigués al mateix nivell»

🔵🔴 @3gerardpique en la presentación de la Copa Davis



sent "" de. Així ho ha explicat el defensa del Barça en la presentació de la, que des de fa uns anys organitza ell mateix a la capital espanyola a través de la seva empresa. "Estimo, però sento enveja de tot el que Madrid està fent; és un referent per a Europa i per al món", ha afirmat.El segon capità blaugrana no només lloa Madrid, sinó que també llança un toc d'atenció a la capital de: "Ja m'agradaria que Barcelona estigués al mateix nivell". El vincle professional entre Piqué i Madrid no és res nou, i de fet, fa uns mesos es va conèixer que la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz-Ayuso, va recórrer al central del Barça perquè mediés amb una empresa xinesa per compraren els moments més complicats de la pandèmia.En la mateixa roda de premsa, Piqué també ha estat preguntat per l'actualitat blaugrana i la més que probable arribada dea la banqueta per rellevar el destituït. En ser preguntat sobre si convidaria el tècnic català a la Copa Davis, Piqué ha respost amb la subtilesa que el caracteritza: "No, encara no he pogut, però m'agradaria i".​​

