Mor l'icònic cantant Georgie Dann

L'icònic cantantha mort aquest dimecres als 81 anys. El popular músic ha mort a l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid, on estava sent intervingut d'una operació al maluc. Dann era recordat per ser una icona dels anys 70 i 80, publicant diverses "cançons de l'estiu" com, oNascut al'any 1940, Georges Mayer Dahan -el seu nom real- provenia d'una família de músics i artistes. Va estudiar nou anys de conservatori a la capital francesa, en què es va especialitzar en el clarinet, el saxofon i l'acordió. Als anys seixanta la seva música arribà a l'Estat espanyol i posteriorment també triomfà aDe fet, la seva irrupció en el panorama espanyola va ser l'any 1965, al, amb la cançó. Posteriorment, també arrasaria amb altres èxits de l'estiu com Macumba,o El casatschok, entre d'altres. A més, els primers videoclips musicals de la història de la televisió espanyola, emesos per, van ser de la seva autoria.​​

