Absolts 6 dels activistes dels 9 de Lledoners

La Fiscalia ha decidit retirar el delicte de desordres públics pels quals demanava una pena de presó de tres anys. Tot i això, el ministeri fiscal sí que ha mantingut els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, desordres públics i ha rebaixat el de lesions greus a lleus per als altres tres.Per altra banda,també ha rebaixat l'acusació pel delicte de lesions greus a lleus i ha retirat el de desordres públics. Tot i això, el Govern, que exerceix d'acusació particular en la defensa dels agents dels Mossos d'Esquadra, ha decidit mantenir el delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.Els tres agents dels Mossos d'Esquadra suposadament agredits en les protestes van reconèixer ahir davant la jutge que no van veure els seus agressors. Tampoc que els veiessin muntant les barricades que van tallar la carretera C-55., per "faltar al respecte" als agents. El judici ha arrencat aquest dimarts amb la declaració dels testimonis i aquest dimecres serà el torn dels encausat.

