Espanya continuaal setembre, així com liderant la desocupació entre els joves. Segons dades de l'Eurostat, l'atur ha caigut una dècima fins al 7,4% a la zona euro al setembre i dues dècimes fins al 6,7% en el conjunt de la zona euro.A Espanya, l'atur ha descendit dues dècimes, però se segueix mantenint com l'estat del bloc comunitari amb més desocupació amb una taxa més de set punts per sobre de la mitjana de la zona euro. A Espanya la segueix Grècia amb una taxa del 13,3% i Itàlia amb una del 9,2%.Espanya també és l'estat de la Unió Europea amb més desocupats entre els joves amb unaal setembre, un punt menys que a l'agost. Amb tot, aquesta xifra se situa gairebé 15 punts per sobre de la mitjana de la zona euro, que té un. En atur entre els joves, a Espanya la segueixen Suècia amb una taxa del 25,1% i Grècia amb una del 24,5%.

