Aragonès i la CUP airegen discrepàncies en plena incertesa sobre els pressupostos

El PSC demana complir la llei catalana de cinema pel català

El president de la Generalitat,, només contempla aprovar els pressupostos amb la. Aquest dimecres, però, ha constatat les divergències estratègiques amb els anticapitalistes, que li han retret la implicació d'en la governabilitat de l'Estat. Els comptes arribaran a la taula del consell executiu dimarts vinent, el 9 de novembre, i es validaran sense que hi hagi tancat un acord amb la CUP malgrat els esforços negociadors que hi ha hagut en les últimes setmanes. La sessió de control ha servit per constatar que les posicions, a nivell no només pressupostari sinó també polític, encara es mantenen allunyades entre els socis independentistes., del, s'ha tornat a mostrar disposat a parlar dels comptes., cap de files de la, ha considerat una "presa de pèl" que ERC negociï els pressupostos estatals, i Aragonès ha expressat "respecte" per l'actitud dels grups al Congrés dels Diputats. "La negociació del pressupost de l'Estat té repercussions a Catalunya, com passa amb inversions i transferències. No tenim gestió de l'ingrés mínim vital, ni traspàs de, ni dels fons europeus. Ni gestionem el Consorci de la Zona Franca. Res s'ha complert, i no podem parlar d'autodeterminació en la taula de diàleg quan el 2020 es deia que s'hi podria parlar de tot. No creu que ens mereixem que el pes polític al Congrés es jugui a favor de la vida i no amb enganys?", s'ha preguntat Sabater, que li ha retret que el partit del qual forma part estigui implicat en laa l'hora de fer costat a l'executiu del PSOE.En aquest punt, Aragonès ha indicat que no és una "sessió de control als diputats d'ERC al Congrés", i ha defensat els acords als quals s'han arribat en base als resultats a les últimes eleccions espanyoles. El president ha admès que el, i ha demanat dotar els comptes catalans dels recursos necessaris en matèria de salut. "Entenc que aposten per la via de negociar els pressupostos generals de l'Estat. Aquesta és una novetat", ha ironitzat el president, que també ha indicat que han portat l'autodeterminació i l'amnistia a la taula de diàleg, que es tornarà a reunir el gener del 2022. "Esperem el seu suport", ha indicat."Estem enmig de la negociació de pressupostos a tot arreu", ha constatat, cap de files delsal Parlament. "Els comptes han de ser una palanca de canvi", ha apuntat Albiach, que ha celebrat que ERC no hagi presentat esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. "Cal més negociació i menys bronca. Hem de començar a avançar, a treballar en el futur", ha indicat la dirigent dels comuns, que ha fet la següent proposta:. Aragonès ha remarcat que els comptes són importants, però ha respost que han de servir per avançar. Ha recordat que els va allargar la mà per pactar la investidura, i ha apuntat que "no se'n va sortir". "Presentarem els pressupostos el 9 de novembre i els portarem aquí per aplicar les quatre transformacions i el programa de la investidura pactat amb ERC, Junts i la CUP. Si reben el suport dels altres grups, endavant", ha remarcat. La prioritat, per tant, és revalidar la majoria que li va permetre arribar a la presidència de la Generalitat.En el torn de Junts,ha demanat la posada en marxa d'una comissió d'estudi sobre el deute històric de l'Estat envers Catalunya, proposta que la formació va posar ahir dimarts damunt la taula. En aquest deute històric s'hi inclouen conceptes com elo bé els incompliments en inversions pressupostades que no s'han dut a terme. Aragonès ha indicat que aquests incompliments es posaran de manifest en les comissions bilaterals amb el govern espanyol, i ha ressaltat la importància de tenir garantides lesde tot allò que s'acorda.Tot i exhibir sintonia sobre la quota de català en l'audiovisual , Salvador Illa ha demanat al Govern que compleixi amb la, perquè ha considerat que sense aquesta autoexigència no es poden fer reclamacions a l'Estat. "Sempre tindrà el meu suport quan demani respecte a les competències de la Generalitat", ha apuntat el cap de files del PSC, que també ha expressat suport al, líder de Ciutadans al Parlament, ha portat al ple elque, segons els sindicats de, existeix al Govern envers la CUP. "No, no ho crec", ha apuntat el president sobre aquest presumpte "servilisme". Aquesta tarda es constitueix la comissió sobre el repensament del model policial, que estarà presidida per Dolors Sabater, líder dels anticapitalistes a la cambra. Aragonès ha apuntat que no s'ha de fer "partidisme" amb els Mossos, i ha indicat que la clau és reforçar la plantilla en els propers anys. Aquest curs, per exemple, se sumaran 700 efectius. Sobre la comissió, ha remarcat que existeix "ple respecte" a la separació de poders, i ha assenyalat que "no passa res" per encetar un debat sobre, cap de files del, ha encetat la sessió de control amb una pregunta sobre el cobrament de l'impost mediambiental sobre cotxes que, presumptament, fa deu anys que no estan en circulació. "Aquest impost és una autèntica vergonya. El seu Govern ha decidit castigar no qui més contamina, sinó qui menys té, perquè no tothom es pot pagar un", ha ressaltat Fernández, que ha assenyalat que tant els transportistes com el món rural en sortiran perjudicats. "Tenen voracitat confiscatòria", ha remarcat el líder del PP al Parlament. Aragonès ha apuntat que l'impost no se suprimirà perquè està vinculat al finançament de les polítiques contra el canvi climàtic, i ha acusat els populars de ser

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor