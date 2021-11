El mirador 360 graus de la torre Glòries ja té data d'obertura

Laobrirà al públic el seu esperatdurant la primavera del 2022. El propietari de l'edifici, conegut popularment com a torre Agbar per l'anterior inquilí de l'immoble, ha encarregat a Mediapro Exhibitions "el disseny i la gestió d’un projecte sense precedents que reinventa el concepte tradicional de mirador", segons ha anunciat el grup audiovisual en un comunicat.El projecte també inclourà "una gran obra d’art de l’artista contemporani". L’autor crearà “una instal·lació dissenyada especialment per a aquest espai que convidarà l’espectador a reflexionar sobre com ens relacionem en un entorn sotmès a interaccions contínues”.La peça de Saraceno "configurarà el reflex dels elements que formen i caracteritzen la seva obra: l’arquitectura, l’astrofísica, l’enginyeria i la justícia mediambiental i social", segons explica Mediapro al comunicat.Actualment “s’està executant l’obra civil que permetrà allotjar el nou espai museístic, ja que inicialment l’edifici va ser concebut com a espai d’oficines”. Merlin Properties va anunciar el 2019 que la torre tindria un mirador, amb l'objectiu de convertir-la en un nou punt d'atracció turística.​​

