Absolt per falta de proves el fotoperiodista Albert Garcia

El fotoperiodistaha estat absolt per "falta de proves" del delicte de resistència a l'autoritat que li atribuïa la. Segons ha informat El País, el titular del jutjat penal 8 de Barcelona,, ha conclòs que hi ha "seriosos dubtes" que l'acusat forcegés amb un agent de la policia espanyola mentre cobria les protestes de la sentència del procés l'any 2019, i també que li provoqués lesions en una mà.La sentència dona credibilitat la relat de Garcia i de la resta de testimonis dels fets -entre ells el fotoperiodista deJosé Manuel Gutiérrez- per davant de la versió de l'agent i dels seus companys. Considera, de fet, que no hi va haver agressió del fotoperiodista, sinó que va ser el policia qui va agafar García per detenir-lo. Els fets van tenir lloc el 18 d'octubre de 2019 a lai el judici es va celebrar el 14 d'octubre.La Fiscaliai va passar de demanar presó a una multa de 4.800 euros. Garcia va negar davant del jutge haver agredit l'agent de la Policia Nacional i va explicar que havia estat el policia qui el va detenir sense motius. El fotoperiodista va rebre el suport de la professió el dia de la vista oral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor