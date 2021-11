Més de 100 països es comprometen a reduir un 30% les emissions de metà el 2030

Més de 100 països s'han compromès aquest dimarts a. "És una de les coses més efectives que podem fer", ha assegurat la presidenta de la Comissió Europea,, en un acte a la 26a Conferència Mundial del Clima de Glasgow () on ha presentat l'acord conjuntament amb els Estats Units. Ni la Xina ni Rússia s'han sumat al pacte, però elsí que l'ha signat.Von der Leyen ha anunciat que al desembre presentarà una proposta per "regular" aquestes emissions. En concret, la CE pretén "mesurar i verificar" les emissions, així com posar-hi límits. A part delsVon der Leyen ha avisat que augmentaran el focus en l'agricultura. Al seu torn, el president dels Estats Units,, també ha anunciat mesures per reduir l'emissió de metà i assegura que "treballarà amb pagesos i ramaders" perquè aquest sector "és una font significativa" d'aquest gas.Un total deque representen la meitat de les emissions de metà al món han subscrit la iniciativa de la Unió Europea i els Estats Units per reduir globalment aquestes emissions. Segons els promotors, assolir la reducció del 30% per al 2030i "evitarà més de 200.000 morts prematures" i "centenars de milers" de casos d'asma al món.Brussel·les presentarà al desembre una. Von der Leyen ha avançat aquest dimarts que introduiran "normes per mesurar, informar i verificar les emissions de metà" i que "posaran límits" a les emissions durant la producció d'energia. "La(PAC) també augmentarà el focus en combatre les emissions de metà", ha dit la cap de l'executiu comunitari, sense concretar quines mesures es podrien adoptar en el sector agrari.

