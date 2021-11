El Govern aprovarà els pressupostos sense tenir lligat el suport de la CUP

Elté decidit aprovar elsdimarts vinent, 9 de novembre, encara que no tingui lligat el suport de la. Així ho ha determinat la portaveu de l'executiu,, després de la reunió setmanal del gabinet català, en la qual els comptes catalans han estat damunt la taula. El 9 de novembre és la data límit per encetar els tràmits necessaris al Parlament que derivin en l'aprovació dels pressupostos abans que acabi l'any, de manera que. Malgrat la confiança del Govern en arribar a una entesa amb la CUP, els anticapitalistes es mantenen escèptics i consideren difícil tancar un acord abans de dimarts vinent. Per això l'executiu ha mantingut el full de ruta previst -que passava, en inici, per aprovar els comptes el 2 de novembre- i intensificar els contactes per arribar a una entesa ja en el tràmit parlamentari.La prioritat del president de la Generalitat,, és la d'entendre's exclusivament amb la CUP per donar continuïtat a l'acord d'investidura, i sobre la taula "només" hi ha aquest escenari, segons Plaja. En tot cas, però, els oferiments delhan estat reiterats i, de fet,va indicar en una entrevista a NacióDigital que, si és pels socialistes catalans, a Catalunya hi haurà pressupostos. "La prioritat és aprovar-los amb el suport de la CUP", ha indicat la portaveu del Govern, que ha esquivat qualsevol polèmica sobre els comptes estatals, en els quals els socis de l'executiu han tingut discrepàncies en la tramitació. Plaja, això sí, ha indicat que els pressupostos desón "insuficients", tant per les previsions com per l'execució.La votació diferenciada en la tramitació dels comptes, ha ressaltat Plaja, "no afecta" el Govern. Tampoc, per ara, la incertesa sobre els pressupostos catalans, que no tenen el suport garantit. "És molt difícil pactar-los abans del 9 de novembre", ha apuntat aquest matí Eulàlia Reguant , diputada de la CUP i una de les encarregades de negociar per part dels anticapitalistes. "Les negociacions seran complexes, ja ho sabíem", ha apuntat Plaja. Al llarg dels últims dies hi han hagut contactes reiterats entre les formacions, sense capacitat -per ara- d'acostar posicions. L'estratègia de la CUP, com va detallar NacióDigital fa dues setmanes , passava per demorar l'entrada en vigor dels comptes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor