Detinguts 14 membres d'una banda pròxima als Boixos Nois

La policia espanyola, el grup ultra d'aficionats alen el marc d'una operació judicial per desmantellar una organització criminal. Segons ha informat, un jutjat de Sabadell lidera la investigació contra aquesta banda a la qual se li atribueix delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i organització criminal.En les detencions, que s'han produït avui en diversos punts no especificats del país, hi han participat diversos agents de la, a més d'efectius de fronteres de Barcelona i de la secció d'estrangeria del cos policial de l'Estat. Diversos membres de la Comissaria General d'Informació han intervingut en les detencions, a causa del perfil d'ultradreta que presenten molts dels membres de l'organització investigada pel jutjat.

