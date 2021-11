La immersió lingüística o quan l'èxit no és etern

Laha estat un model d'èxit, però la realitatd'avui a Catalunya i els canvis en elsobliguen a una actualització urgent. El Govern ja no amaga la necessitat de fer-ho . La immersió, un dels fonaments de l', ha servit històricament perquè la gran majoria de la població entengui i parli el català i el castellà, es garanteixi una igualtat d'oportunitats pel que fa a la llengua i no es divideixi la societat per aquest motiu, però fa anys que això està canviant. Sovint, potser per la politització que se n'ha fet els últims temps, l'escola catalana s'ha entès com a intocable. A dia d'avui, amb unes dades sobre l'ús del català que no són bones, els experts i la comunitat educativa plantegen la necessitat de millorar el model per tornar a fer-lo efectiu.Si fem un mapa de la, veiem que el català es troba en un moment complex. El castellà és la llengua inicial de la majoria de catalans. Segons l'enquesta d'usos lingüístics de 2018 , és la primera llengua per al 52,7% de la població i menys d'un terç -un 31,5%- ha crescut els primers anys de vida amb el català com a idioma de l'entorn. El castellà és la llengua habitual per a pràcticament la meitat de la població, un 48,6%, força per davant del 36,1% que citen el català. La llengua varia, i molt, a nivell territorial i és clarament habitual a les Terres de l'Ebre (un 72,2%) però residual a ciutats com l'Hospitalet de Llobregat (11,9%). Segons dades de

Com es tradueix això a l'escola? De dades en aquest camp n'hi ha hagut poques els últims anys. Aquesta setmana, els. Les dades apunten que l'evolució de l'ús del català de l'alumnat per dirigir-se al professorat ha baixat. Entre 2006 i 2021, els alumnes que utilitzen el català sempre o gairebé sempre per adreçar-se als professors ha caigut del 56% al 39,4%. El mateix passa amb l'ús del català en les activitats en grup: en els últims quinze anys, s'ha passat d'un 67,8% a un 20,7%. I com parla el professorat a l'aula? Els docents que usen sempre o gairebé sempre el català cau del 63,7% al 46,8%, menys de la meitat. A les universitats, el problema també hi és És en aquest context que el Govern ha activat unper frenar la davallada de l'ús del català a l'aula, centrat especialment en l'anàlisi de la situació a cada centre, la creació de grups impulsors de català i la formació del professorat per fer front a la nova situació. En els últims anys no s'ha fet la feina que tocava, com reconeixia aquesta setmana el conseller d'Educació,, i calen respostes urgents. Experts consultats pervan en la mateixa línia i destaquen la necessitat d'actualitzar el model d'immersió a, que donen més importància, per exemple, als treballs en grup. Una activitat on, segons les dades d'Educació, l'ús del català va a la baixa.

Canvis necessaris per adaptar-se a la nova realitat

Reforçar la formació del professorat

Hi ha consens que el model va funcionar i que ara cal adaptar-lo, partint del principi que el català ha de continuar sent la llengua vehicular a l'escola i s'ha de reforçar, perquè té una situació de desigualtat respecte del castellà. En els últims anys, com alerta l'investigador i membre del consell de direcció del(CUSC) de la Universitat de Barcelonas'ha detectat un cert "relaxament" en l'aplicació del model i un augment de la presència del castellà en activitats que haurien d'estar vehiculades en català. "Cal una actualització i un replantejament de les estratègies didàctiques", afirma. El doctor en Pedagogiatambé assenyala que cal "millorar" la immersió i posar-la al dia.Un dels punts que cal tenir en compte són els canvis en el model pedagògic, ara quea l'aula. "Als anys 80, els alumnes podien estar exposats a un major grau d'ús del català que ara, que tenen més pes les metodologies actives i els estudiants interactuen més entre ells", explica Flors-Mas. En aquest àmbit, proposa trencar "tabús" ia l'aula. "Des d'un punt de vista didàctic i pedagògic, el domini d'una llengua pot requerir en certes ocasions que sigui exigible l'ús del català per exemple en treballs en grup, en exposicions o en redacció d'exercicis", argumenta. Per aconseguir un domini efectiu de la llengua, un primer pas ésAlhora, la realitat sociolingüística ha canviat i constantment arribaque no coneix la llengua o s'escolaritzen fills d'immigrants que no han tingut accés al català, cosa que aprofundeix la situació d'inferioritat de la llengua. "Cal dotar de recursos l'i el sistema de primera familiarització amb el català per no deixar de banda aquesta població i abocar-la al fracàs escoltar", apunta Flors-Mas. De la mateixa manera, cal saber gestionari les altres llengües primàries dels estudiants que arriben d'arreu del món. "Amb el català i el castellà no resolem el tema, s'ha d'anar més enllà", apunta Prats. "Hem de plantejar com actualitzar el model per proporcionar un, i que no només l'aprengui qui pot permetre's una acadèmia", afegeix Flors-Mas.Un altre dels elements que s'ha posat sobre la taula - el document que va elaborar l'any 2018 el Departament d'Educació sobre el model d'escola va aixecar polseguera - és la necessitat d'una "" de la immersió. Prats assenyala la importància del principi d'"adaptabilitat, contextualització i flexibilització" de cara a una possible revisió del model. "La immersió, perquè la situació és heterogènia. S'ha de poder adaptar a les situacions de cada centre", apunta. Això s'ha de traduir en un reforç del castellà en algunes zones? "El domini del castellà és alt en tots els entorns. No passa, que als llocs on es parla més català els estudiants no dominin el castellà", diu Flors-Mas. Menys de la meitat dels professors es dirigeix en català als alumnes a l'aula a 4t d'ESO , segons dades d'Educació. Ladels docents, doncs, és clau, perquè són referents per als alumnes. "Hi ha un dèficit de formació del professorat en relació a la realitat plurilingüe, especialment en l'àmbit de secundària", assenyala Flors-Mas. "Cal millorar la formació dels professors, també des d'un punt de vista actitudinal, per fer veure la importància del català com a eina de base comunicativa del país", afegeix Prats. El Govern preveu, en aquest sentit, reforçar la formació dels docents de cara a sabera les aules d'arreu de Catalunya. "Tots els professors hauran de formar-se per disposar de totes les eines per fer ús del català als centres", deia dijous el conseller Cambray.

La comunitat educativa reclama actualitzacions