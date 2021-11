La cimera de Glasgow arrenca amb l'avís de l'ONU: «Prou de fer sevir la natura com un vàter»

El secretari general de les Nacions Unides,, ha avisat els líders mundials en la cerimònia d'obertura de la cimera per la 26a Conferència Mundial pel Clima () que si no aturen l'escalfament global, "ens aturarà a nosaltres"., ha recriminat aquest dilluns Guterres, avisant que si no hi ha un compromís ambiciós a la COP26, tots els països hauran de revisar anualment els seus plans climàtics.Com a amfitrió de la trobada, el primer ministre del Regne Unit,, també ha instat els dirigents a actuar i ha avisat que "com més temps" esperin a reduir emissions, "més alt serà el preu" de l'escalfament global. "No tots ens assemblem a James Bond. Però tenim l'oportunitat de fer d'aquesta cimera", ha dit Johnson en l'obertura de la cimera.Més de 120 líders de tot el món es reuneixen dilluns i dimarts a la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26) de Glasgow per abordar l'emergència climàtica. El president dels Estats Units, el president francèso la cancellerasón alguns dels dirigents que intervindran en la cimera, però hi ha grans absències com la del president rus, el president xinèsi el president del Brasil. Això, sumat a l'acord de mínims del G-20 per retallar emissions contaminants han rebaixat les expectatives d'aquesta trobada.En el segon dia de la COP26, però el primer amb els líders, s'han produïta l'entrada del Scottish Event Campus on se celebra la conferència. La reunió de líders durarà dos dies, però les negociacions de la COP26 continuaran, inclús es podrien allargar si es compliquen les converses.Els països pobres veuen amb preocupació que el G-20 no posi de part seva per reduir emissions. L'Aliança dels Petits Estats Insulars alerta que. "Encara més per als que estem a primera línia d'aquesta crisi", es queixen, recriminant als "principals emissors" que no s'hagin compromès a adoptar mesures per limitar l'escalfament global a 1,5 graus.

