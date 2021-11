El jove que va assassinar la seva mare a Ripoll continua fugat

Manifestació a Ripoll aquest diumenge al vespre Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra busquen el fill deper la seva implicació en el crim. El jove és el presumpte responsable dei va fugir després d'atacar la seva mare. El parricida estaria acompanyat d'una altra persona, que també està en cerca i captura per la policia.L’assassinat es va produir al voltant de les 9 del matí d'aquest diumenge quan la policia va ser requerida per adreçar-se a un habitatge de l'avinguda del Ripollès, on hi havia una dona ferida per arma blanca. Quan els agents van arribar al domicili, van trobar laEls serveis sanitaris la van atendre al lloc, però no li van poder salvar la vida.Més de 200 persones s'han concentratper condemnar l'assassinat. S'han fet cinc minuts de silenci amb la presència de membres de l'equip local, Consell Comarcal i altres institucions i veïns. El consistori ha decretat aquest dilluns dia de dol oficial.L'alcalde, Jordi Munell, ha dit que la ciutat està "en xoc" i ha condemnat els fets.També ha confirmat que elLa Generalitat ha activat el protocol per feminicidi. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el primogènit de la víctima com a principal sospitós de l'apunyalament. Va fugir acompanyat d'una altra persona.Per altra banda, una vintena de persones es van manifestar aquest diumenge al vespre a Ripoll en protesta per l'assassinat. Convocada pel col·lectiula marxa, que avançava darrere d'una pancarta amb el textva acabar davant de l'Ajuntament.

