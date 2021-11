La proposta de futur de Cuixart: un nou referèndum «sense adjectius» i desobediència civil

Cuixart convertia la seva cel·la en un espai de recolliment com a eina per superar la repressió.

La seducció del president d'Òmnium i la lluita partidista

Un llibre fet de dietaris

Les memòries de Cuixart del pas per Soto del Real i Lledoners, que inclouen la proposta política detallada en aquest article, remeten al gènere del dietari, per bé que el llibre encavalca vivències personals i íntimes amb reflexions conceptuals sobre el futur del moviment sobiranista. És un llibre farcit del que el president d'Òmnium anomena "aprenentatges" assolits "des de la presó" i no "de la presó", com deixa clar en les primeres pàgines. S'hi succeeixen les lectures que l'han fet més ric a la cel·la o visites que l'han enorgullit -com la de l'artista i activista Ai Weiwei-, així com moments que l'han posat a prova, com el tracte amb determinats funcionaris o les primeres converses telefòniques amb els pares i les germanes. I, per descomptat tractant-se de Cuixart, moments de felicitat, encara que s'hagin produït a la presó, com el naixement del seu fill Camí -d'aquí només va poder assistir al part-, les cançons de bressol cantades a l'altre fill -l'Amat- en els vis a vis familiars o la decisió de casar-se amb la seva parella, Txell Bonet, malgrat l'empresonament. "'He decidit ser feliç. Perquè, a més, és bo per a la salut'. Ho va escriure Voltaire, i així ho sento", sentencia en el tram final del llibre per sintetitzar el seu somriure perenne.

Jordi Cuixart, en un locutori de la presó de Lledoners.

"Cal governar bé Catalunya i, alhora, comprometre's a celebrarben aviat i sense més adjectius. Tant si a l'Estat li plau com si no li plau. Això és el '': votar tantes vegades com calgui". És el camí que plantejasuperat el quart aniversari de l'1 d'octubre i un cop assolida la sortida de laper la via de l'indult, després de tres anys, vuit mesos i set dies de reclusió forçada. Un trajecte disseccionat en(Ara Llibres), que aquest dimarts surt a la venda. El president d'hi exposa un relat personal i polític del pas per Soto del Real i Lledoners, acompanyat d'una, necessària per a l'independentisme en moments de travetes, disputes i mirades de reüll que no permeten divisar un horitzó compartit.Òmnium ha estat punt de trobada de les forces independentistes quan les enteses han estat fràgils. En moments delicats -i en la darrera dècada, n'hi ha hagut molts-, l'entitat ha fet deentre les diferents sensibilitats del. Cuixart evoca aquesta funció de mediador a l'hora d'argumentar la necessitat d'un altre referèndum, que no defineix ni com a unilateral ni com a pactat, i pel qual tampoc hi posa terminis. Escriu el president d'Òmnium que en les reunions periòdiques que feien els-la primera va ser a principis d'agost del 2018-, ell s'atorgava el paper de "moderador" i que el gran consens era votar per decidir: "La coincidència era crear l'escenari per a un nou referèndum vetllant per les legitimitats del resultat i el seu reconeixement". Per Cuixart, avui no existeixen les condicions per fer-lo realitat: "En el nostre cas, ara mateix, ras i curt,de fer un, un nouo una".I com serà viable més endavant el que ara no és possible? Cuixart entén que l'únic sender possible és lala, un procés d'empoderament de la societat catalana que permeti sumar voluntats i. El president d'Òmnium considera que aquests són els "instruments eficaços" que l'independentisme té al seu abast per enfilar el trànsit cap a un estat propi. "La desobediència civil és la principal eina no-violenta que tenim per pressionar les institucions i els polítics quan l'ordenament jurídic impedeix l'exercici de drets fonamentals, empara situacions injustes o lesiona el bé comú", detalla Cuixart. "La no-violència, sinó que permet obrir-ne moltes", raona. Ara bé, deixa clar que l'independentisme encara té etapes per cremar i és "" de vehicular "".Els aprenentatges que desgrana el president d'Òmnium també s'aturen en la lectura dels fets de la tardor del 2017. Eni el, jornades en què el sobiranisme civil va abocar-hi tants esforços. El referèndum apareix descrit en el llibre com "" mentre que l'aturada de país posterior s'adjectiva com un exercici de "dignitat col·lectiva" que "va provocar queperquè veia que Catalunya se n'anava".Aquest és el "" que Cuixart atribueix a l'independentisme, el que fa neguitejar l'Estat. Una acumulació de poder tan "insòlit" que no s'havia produït en "els darrers tres-cents anys", segons el seu parer. Però el dirigent sobiranista puntualitza que la societat catalana "". No es va traduir en força la tardor del 2017, i tampoc ara. "No hi havia prevista la possibilitat de resistència no-violenta per mantenir i defensar el resultat de les urnes", admet. I conclou: "Fer un pas endavant és això: no sucumbir a la desorientació,que ens han conduït fins aquí".El llibre no entra en el terreny pantanós d'atribuir responsabilitats ni enumerar retrets, exercici que sí que han practicat altres protagonistes principals del procés quan han publicat memòries dels anys viscuts. Però, malgrat laexhibida -fidel a l'estil aglutinador d'Òmnium-, Cuixart sí que mostra desencís pels efectes nocius de la lluita partidista. No cita formacions, però el lector hi pot endevinar referències a la convivència caïnita entre. "Si hi ha una cosa que em continua costant d'entendre, ara com abans, ésels uns als altres quan es tracta d'afers de país. De vegades és desesperant", escriu.Pensant en les batalles entre socis -cita, per exemple, la taula de negociació, així com les estratègies de confrontació i diàleg amb l'Estat o el camí diferenciat durant el judici al Tribunal Suprem- també s'entenen millor altres passatges del llibre. Com aquest:. Com si ja es donés per bo, com si ja en fóssim prou. Doncs no, en la construcció d'una imaginari nacional mai no en serem prou, perquè està en formació constant".Els pensaments de Cuixart pretenen, de fet, una, de la primera a l'última pàgina. La seducció de l'independentista convençut i del catalanista desconfiat.", rebla l'autor, fidel defensor de les "lluites compartides" de la societat catalana. Potser per això fa un prec escrit que podria ser en veu alta, pensant en el somni republicà: ". No entenc per què ho hauríem de fer. I tampoc no ens ho podem permetre". Cuixart en estat pur.

