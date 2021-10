ERC adverteix que les quotes a la llei de l'audiovisual seran una condició «necessària però no suficient»

La portaveu d'ERC,, ha garantit que lainclourà percentatges per. "És el que vam acordar i és el que s'haurà de fer efectiu", ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio i RAC1. Tot i que ha evitat concretar la quota –que assegura que és una "qüestió tècnica- ha celebrat que després de setmanes de "negatives" i menysteniment de la llengua s'hagi aconseguit un "per part del. Vilalta, però, també ha advertit que el blindatge del català a la llei de l'audiovisualpel seu sí als pressupostos i que amb el pas d'aquest divendres"Nosaltres ens hem compromès ai, per tant, poder negociar els comptes a partir d'ara", ha continuat la portaveu d'ERC, que ha volgut recordar que han "passat de fa uns dies o setmanes de no voler parlar-ne a tenir un acord firmat que diu que es garantiran els percentatges de producció, doblatge i subtitulació en llengua catalana", ha afirmat a RAC 1.Tot i aquest acord sobre la llei de l'audiovisual, Vilalta ha afirmat quepel sí d'ERC als pressupostos de l'Estat. "Això s'haurà de complir. Serà necessari, però és evident que no serà suficient per un vot favorable d'ERC als pressupostos. Hi ha tot deque s'haurà dei ara és el moment", ha dit la portaveu republicana.Així, situa elspendents, qüestions més de l’o la garantia dea Catalunya com a prioritat en els comptes. També ha afirmat que no exclouen Junts per Catalunya de la negociació perquè el tema "genera un gran consens".Amb tot, ha reconegut que tenen "molts motius i precedents" per no fiar-se d'allò al qual es compromet el govern de l'Estat, però afirma que s'explicita que serà "un percentatge" i diu també que "la llei es farà amb ERC".garanteix, perquè han acordat aprovar-la conjuntament. Alhora, recorda que la nova normativa és "imprescindible" perquè ve d'una transposició d'Europa. "No hi haurà alternatives per aprovar la llei.ha declarat.Vilalta també ha posat en valor qüestions vinculades a l'acord, que també inclourà queo de fons reservats perquè la televisió pública "pugui ser motor de producció audiovisual en català".Des d'ERC tambéi alamb elpel suport als pressupostos. "Ho descartem absolutament. Aquí la prioritat i, ha precisat. En aquest sentit, reconeix que estan "més lluny" del que voldrien, però que per ells "no quedarà". "S'està treballant a fons", ha precisat. "No som els del no a tot, que és molt còmode. Hem vingut a mullar-nos i a aconseguir el màxim de qüestions pels interessos de Catalunya i afavorir la ciutadania del nostre país", ha sentenciat.

