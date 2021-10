Catalunya enceta el pont amb bones dades Covid als hospitals

CONTAGIS 1.003.765 (+586) INGRESSATS 316 (-9) UCI 88 (-2) DEFUNCIONS 24.016 (+8) Rt 1,02 (-0,01) REBROT EPG 50

(+2) VACUNACIÓ DOSI 1 5.979.779 (+3.473) DOSI 2 5.142.816 (+3.969) Actualització: 30/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.979.779 (+3.473) 84,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.876.299 (+4.966) 83,3% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 35.270 (-9.815) Actualització: 30/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.391.257 (+204) REBUIG A LA VACUNA 102.898 (+99) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.861.727 Dosis Moderna/Lonza: 1.361.577 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.176 Dosis Janssen: 347.793 Actualització: 26/10/2021

La pandèmiaa Catalunya tot i la preocupació dels últims dies derivada de l'alliberament de restriccions, l'obertura de l'oci nocturn i l'ampliació d'aforaments a gairebé tots els establiments. Un altre factor que preocupa els científics és l'aparició de la variant Delta Plus del coronavirus, però la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va confirmar ahir divendres que, des del setembre i fins ara, només se n'han detectat 14 casos.Mentrestant, elscatalans es mantenen en xifres baixes de pacients Covid. Per ara,malalts ocupen(9 menys que ahir) i lesacumulenmalalts crítics (-2). Cal recordar que és important mantenir els crítics per sota de 100, el llindar establert pel Govern peren bars, restaurants, centres esportius i espais culturals.En les últimes 24 hores s'han declarat 586, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.003.765. Salut ha notificati la xifra de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.016 persones.Pel que fa a, baixa fins a 1,02 (-0,01) i elcreix dos punts, fins a 50. L'1,69% de les proves realitzades han donat positiu. Laa catorze dies puja suaument de 48,48 a 50,49, mentre que a set dies puja de 25,03 a 25,29 casos per 100.000 habitants.Els ritmes de vacunació continuen sota mínims. En les últimes 24 hores han rebut la primera dosi 3.473 persones i, la segona, 3.969. El 84,8% de la població major de 12 anys, la que pot rebre la vacuna contra la Covid, ja ha rebut, almenys, una dosi. Una dada que ens porta a veure que al voltant delde la poblacióvacunal contra el coronavirus.​​

