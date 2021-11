Pactar amb el PSC ja no és tabú

Renovació de càrrecs pendents a Catalunya

Hi ha haver una etapa, immediatament posterior a la tardor del, que elera vist per l'independentisme com l'extensió del, per la seva capacitat d'entesa amb a l'hora d'aplicar el 155 , apareixia en la cartografia d'i decom un dels enemics a abatre en les eleccions del 21-D. S'hi barrejaven dues qüestions: l'animadversió generada per la mediació fallida prèvia a la declaració d'independència, i també la frontera de les dues formacions amb, que finalment va veure com, al capdavant de aglutinava el vot constitucionalista en unes eleccions excepcionals . Pràcticament quatre anys després, pactar amb els socialistes -tant alcom al- ja no és tabú.La conseqüència directa d'això és que elde les dues últimes legisatures s'està començant a esberlar en qüestions com l'ampliació de l'aeroport del Prat -en el debat de política general el PSC va pactar amb Junts una proposta de resolució per tornar a la inversió acordada el 2 d'agost , vist amb reticències per part d'ERC-, els-els socialistes i els deels veuen amb més entusiasme que els republicans- i, per descomptat, la taula de diàleg amb l'Estat. També en el debat de política general, el PSC va fer costat, juntament amb ERC, a totes les propostes de resolució que defensaven la mesa de negociació.Aquest trencament dels blocs és vist com una oportunitat per als decom una manera de guanyar centralitat i, de passada, evidenciar les discrepàncies que, de manera intermitent, apareixen en els socis de Govern. És per això, per exemple, que el cap de l'oposició s'ofereix sempre que pot per pactar els pressupostos catalans, encara sense soci. Els comptes des'aprovaran en la reunió del consell executiu del 9 de novembre, data assenyalada fa setmanes al Govern perquè és el límit per arrencar la maquinària a l'hora de tenir-los en vigor l'1 de gener. Els plans de la, però, incorporen la possibilitat - així ho va avançar NacióDigital - d'ajornar-ne l'entrada en vigor per forçar la inclusió de modificacions en salut i habitatge. El protocol en els desnonaments també ha enfrontat Aragonès i els anticapitalistes.El president de la Generalitat, perquè vol revalidar la majoria que li va permetre la investidura en la primera gran votació de la legislatura. Giró, que porta mesos mantenint contactes per l'aprovació dels pressupostos, ha prioritzat els anticapitalistes, fins al punt que fonts parlamentàries tant dels comuns com del PSC assenyalaven, fa unes setmanes, queEn cas que la negociació amb la CUP s'enquisti -el partit és crític amb el rumb social, econòmic i polític del Govern-, Aragonès i el conseller d'Economia hauran d'explorar un canvi de socis. ERC i els socialistes, per exemple, col·laboren activament a Madrid , i Junts, malgrat l'esmena a la totalitat als pressupostos de, ha tornat a negociar, després de dos anys en fora de joc, amb el govern espanyol.Ho ha fet a través de, portaveu a Madrid, però també de Giró, que ha estat en contacte amb-ministre de la Presidència i home fort de Sánchez en totes les negociacions sensibles-,-vicepresidenta primera i ministra d'Economia- i, titular d'Hisenda. Junts ha insistit -i insistirà- en la negociació conjunta dels comptes un cop passin les esmenes a la totalitat amb cinc demandes concretes : cogestió dels, manteniment dels fons, traspàs deen l'audiovisual -blindatge pactat per ERC a l'espera de posar-hi una quota concreta- i garantia del compliment de lesEn la legislatura passada, Ciutadans va deixar passar l'oportunitat d'incidir en la renovació del centenar de càrrecs que depenen del Parlament i que requereixen un ampli consens per ser escollits. Entre aquestes institucions hi ha la(CCMA), la, el, el(CAC) i el. En alguns dels casos, com ara el de, al capdavant de la Sindicatura de Comptes, el mandat està caducat des del 2017., està en funcions des del 2019. L'encarregada de negociar amb ERC i Junts la renovació és, portaveu parlamentària del PSC.Són necessaris almenys 81 vots afirmatius per tirar endavant els nomenaments, que també afecten organismes de nova creació com ara lao bé el. Un dels debats més llaminers -i delicats- és el de la renovació de la CCMA, perquè d'aquí en penja tota l'estructura dei de. Per al PSC no es tracta només de qui situar a l'òrgan de governança dels mitjans públics, sinó de quin projecte hi ha al darrere i d'allunyar-los del que, en privat i en més d'una ocasió, han definit com la "FOX catalana", en relació al seu paper en el procés.aprofitant l'intercanvi de papers amb Junts gràcies al resultat de les eleccions del 14-F El concurs del PSC en totes aquestes negociacions, l'aliança sòlida d'Aragonès amb Sánchez i la voluntat dels de Puigdemont de tornar a ser una opció davant l'establishment -l'aeroport, els Jocs Olímpics d'Hivern i també el projecte deen terres tarragonines- situen als socialistes al centre de les aliances. Encara més si la negociació amb la CUP pels pressupostos s'enroca i els d'Illa emergeixen com una opció per tirar-los endavant. Encara que ERC i els seus responsables insisteixin que, ara per ara,per aprovar-los al Parlament quan sigui el moment.

