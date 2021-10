ERC i el PSOE apuntalen la seva aliança amb la tramitació dels pressupostos

Moviments desacompassats a Madrid

En joc està el passatge fins al final de la legislatura, i justament perquè l'objectiu és crucial per a, el president del govern espanyol ha encarregat al seu ministre d'estreta confiança,, que desbrossi el camí. ERC reconeix que ell ha estat l'home clau per evitar "in extremis" que presentessin unaque tenien a punt a canvi de garantir que la llei de l'audiovisual protegirà el català . Una llei, per cert, que no depenia del ministeri de Bolaños, sinó del d'Economia que lidera la vicepresidenta, absent en les negociacions sobre la llengua. El grau de protecció del català serà la segona part de la batalla, però aquest episodi ja s'emetrà amb l'aliança amb ERC apuntalada i, en paral·lel, amb l'esvoranc estratègic intacte entre els republicans iEls pressupostos superaran el primer round al Congrés el pròxim dijous còmodament perquè tampoc el-al País Basc també hi ha mirades de reüll- els obstacularitzaran. La majoria que va facilitar la investidura de Sánchez es reeditarà, doncs, després d'una negociació que s'ha intensificat en 48 hores, que s'ha allargat fins al darrer minut i que, de nou, se sustenta en. Esmena, la del PSOE, que si bé en les últimes dues setmanes negava -per boca fins i tot de ministres- que es pogués tancar un acord sobre el català a l'audiovisual a curt termini, finalment ha acabat acceptant "fomentar i protegir" les llengües cooficials . Alhora, però, és una incògnita el mecanisme i el percentatge que ho faran possible.es felicitava al migdia per l'acord assolit. "ERC fixarà la quota de català a la llei de l'audiovisual", ha assegurat. I així també ho ha reconegut el portaveu del PSOE,, tot admetent que el vot dels republicans és cabdal per poder aprovar la llei abans del 31 de desembre, com fixa la directiva europea. El cert és, però, que ni està acordat un percentatge ni els socialistes han determinat com es protegirà la llengua, una indefinició que els del carrer Calàbria relativitzen. "El PSOE està en un lloc on no era fins ara", asseguren. I afegeixen que, en cas d'incomplir o de desacord, els 13 vots d'ERC al Congrés tenen lala norma.No és l'única fita que els republicans branden haver aconseguit. Un acord per protegir el català abans de la tramitació dels pressupostos era una de les principalsque havia fixat ERC per boca fins i tot del president de la Generalitat, Pere Aragonès . Però també està la carpeta delsdels compromisos i inversions de l'acord de pressupostos de l'any passat. En aquest sentit, Rufián ha comunicat la transferència "immediata" de 18 milions d'euros per a, el traspàs de la gestió de l'-com ha pactat també el PNB- i l'impuls d'un. Tot plegat, tres qüestions que s'arrossegaven juntament amb el baix nivell d'execució en inversions, un dels punts candents de cara a la negociació definitiva per aprovar els comptes. De fons europeus, però, no s'ha fet cap concreció. En infraestructures, s'ha pactatque es registra en cada exercici.ERC reconeix que no ha funcionat mai lade l'execució que, segons l'acord de l'any passat, s'havia de reunir cada quatre mesos per revisar el ritme d'execució. Ara, a les reunions que es mantindran per afiançar el sí definitiu als comptes, l'objectiu és fixar un mecanisme de fiscalització eficient. Rufián ha advertit queles demandes que farà ERC per votar afirmativament. Per ara, el partit ha esbossat que el traspàs de la gestió deés important però que no té per què està lligat a la negociació dels pressupostos i que cal que hi hagi "avenços" a la taula de negociació sobre el conflict e, desjudicialització inclosa.El blindatge de l'entesa, que s'allarga des de la moció de censura i es va revigoritzar amb la investidura de Sánchez a principis de l'any passat, permet també preservar la mesa de diàleg, que transita ara per camins discrets. També amb Bolaños, en bona mesura, com adels delegats de la Generalitat. La secretària general d'ERC,, va vincular els avenços en la negociació a la votació dels pressupostos i, de fet,. Aquests avenços permetrien argumentar el suport als comptes amb menys contestació en el flanc independentista, dins del qual Junts ha optat per l'esmena a la totalitat Els de, per primera vegada en dos anys, han rebut la trucada del PSOE per negociar, i s'hi han implicat amb, conseller d'Economia, com a principal protagonista. Ha interlocutat amb Bolaños -abans ho feia amb, exdirector del gabinet de Sánchez-, amb Calviño i també amb, titular d'Hisenda. En les converses mantingudes també per, cap de files de Junts a Madrid, no hi van detectar cap avenç notable, i per això van registrar l'esmena dijous a la tarda. Fonts del partit ja assenyalaven en aquell moment que. La formació, això sí, mantindrà viva l'actitud negociadora en les converses per l'articulat.L'episodi, en tot cas, evidencia de nou que al Congrés no hi ha unitat d'acció en el camp independentista. L'acord de legislatura entre els de Puigdemont i els republicans no acaba de ser del tot concret, però sí que establia un cert grau de coordinació que no s'ha posat en pràctica. De fet, per tractar la qüestió i no s'ha celebrat. Sí que hi va haver una reunió al més alt nivell fa deu dies al Parlament després que la cambra fos l'escenari, una vegada més, de divergències entre socis: Junts collava Aragonès, amb propostes concretes, per negociar conjuntament els comptes de Madrid, però el president hoAragonès, amb aquesta aliança, manté el fil directe amb Sánchez. Un fil que s'ha mantingut actiu amb la concessió dels indults -també amb Bolaños implicat-, la represa de la taula de diàleg - de la qual no forma part Junts per decisió del president - i, ara, de la tramitació dels pressupostos. Un pacte que preserva l'estratègia d'ERC a Madrid i que constata, una vegada més, elsentre socis al Govern.

Acord ERC-PSOE pels PGE by Naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor