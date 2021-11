hi ha un mínim deque dormen en albergs públics i privats, i 735 que habiten assentaments informals, com ara fàbriques abandonades, segons consta en les dades presentades per la Fundació Arrels. L'aplicacióté l'objectiu d'assegurar un espai al núvol on aquestes persones guardin els seus documents de formaL'té 23 anys i en fa dos que va arribar a Barcelona, on viu al Jum Hostel amb altres joves extutelats. La seva prioritat és trobar feina i, per fer-ho, necessita tramitar el NIE, pel qual encara ha d’esperar deu mesos, quan complirà tres anys de residència a Espanya. Al Marroc va estudiar per ser soldador, però a Barcelona, de moment, es forma en un curs trimestral de bicicletes. En aquest punt, tenir el padró juga un paper fonamental. "És el punt de sortida per demostrar que estan vivint aquí. Després ja tenen alguna possibilitat de poder accedir a cursos lingüístics, de formació, etcètera. Seguidament, cal intentar que arribi la proposta de treball. Són tres anys en el millor dels casos", explica, coordinador del projecte Nidus de l'iSocial.L’és una fundació que s'encarrega de promoure la innovació de les TIC en el sector dels serveis socials. Fa temps quei Oriol Janer, membres de la fundació, van interessar-se pel sensellarisme a Catalunya i, en concret,. Tal com expliquen des d'Arrels, un dels múltiples drets que es vulneren de les persones sense llar és el: les consignes públiques per guardar de forma segura i estable la seva documentació no són una realitat. "En l'àmbit del sensellarisme a Catalunya, perdre la documentació és un dels problemes més importants. Genera conseqüències de tota mena, com ansietat i altres trastorns de salut mental, i una enorme càrrega burocràtica pels professionals socials" afirma el CEO de la Fundació iSocial,, director de la, afegeix que, sense documentació, "ningú sap qui ets".Tot i que encara es troba en vies de desenvolupament, Nidus serà l’aplicació que, segons iSocial, ajudarà. Tant al mòbil com a l'ordinador, la plataforma servirà perquè tots els tràmits que han començat quedin fixats. "La situació de sensellarisme degrada molt les persones. De vegades comencen un tràmit amb una entitat i la mateixa situació d'ansietat fa que el demanin a quatre entitats més. Això, administrativament, fa boles immenses", remarca Janer. Amb Nidus, els professionals dels serveis socials, a través d'unon la persona penjarà una còpia dels seus documents, podran veure en quin punt es troba l'usuari.El servei ofert també permetrà contactar fàcilment amb els professionals socials mitjançant uni tenir present quines són les seves opcions gràcies a un mapa de punts d'interès personalitzat. "És utilitzar la tecnologia per apropar una relació ja existent entre la persona sense llar i els professionals, a més d'assegurar-los que la seva documentació està custodiada", explica el coordinador del projecte. Preveuen que emprin l'aplicació aquelles persones quei que viuen en albergs o infrahabitatges, per tal que accedir a ordinadors o carregar el mòbil els sigui possible.Per guardar la documentació, l'Ahmed. "Faig servir Gmail, sé com funciona i faig molts tràmits allà, tinc moltes coses guardades a Google Drive, com ara fotos i papers", explica. Des de La Fundació iSocial, però, creuen que aquestes eines no són útils: ", no els serveixen. Primer, per les dificultats de capacitació digital per fer-ho servir; després, perquè són persones que no disposen de correu electrònic, ni número de telèfon. Per tant, no tenen els ingredients bàsics per registrar-se". Els joves migrants, però, tal com afirma el director d'Arrels,i "potser no són tan hàbils".El vincle amb els professionals socials serà l’altra pota de Nidus, segons Janer,. "És una manera fàcil de permetre el contacte entre la persona i el professional, l'aplicació permet enviar missatges sense necessitat que la persona tingui número de telèfon". Aposten per anar evitant la presencialitat, ara que la pandèmia ha jugat un paper tan important en aquestes dinàmiques. "Anem cap a un model on l'atenció remota complementarà l'atenció presencial. En l'àmbit dels serveis socials, però, és encara molt incipient. Nosaltres", explica el CEO d'iSocial.Per a l'Ahmed, però, la presencialitat és molt important: "Encara tinc dificultats amb l'idioma, i per això". La comunicació en línia té els seus avantatges, és àgil i eficient, valora Busquets, però per a ell l'atenció social, com a mínim al principi, ha de ser presencial. "És com el metge: si pot ser presencial, sempre és millor", sosté.És important, tal com fa temps que afirmen des d'Arrels, que apareguin. Nidus s'allunya d'aquesta urgència per sobreviure. Sabent que la principal preocupació de persones com l'Ahmed és el temps d'espera per aconseguir el NIE, aposten per crear aquestes consignes públiques on desar de manera segura la documentació. No al carrer, sinó al núvol. Per al director d'Arrels, la clau és que el projecte inclogui tota la ciutadania. Si només inclou a les persones en situació de sensellarisme, no és

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor